Звезда “МанСити“ Эрлинг Холанд прибыл в Алматы

Сборная Норвегии по футболу прибыла в Алматы для проведения матча первого тура Лиги наций против национальной команды Казахстана, передает Tengri Sport .

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Минувшей ночью, с 4 на 5 сентября, самолет со скандинавами приземлился в аэропорту города. Команда прибыла в боевом составе во главе с Мартином Эдегором и Эрлингом Холандом.

"Казахстан", - подписал фотографию официальный Instagram-аккаунт сборной Норвегии и добавил смайлик самолета.

Напомним, что матч Казахстан - Норвегия пройдет 6 сентября на стадионе "Центральный". Начало встречи в 19:00.