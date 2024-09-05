Родные убитого школьника рассказали о дедовщине

Нуржан Сыдык. Фото родных погибшего школьника

4 сентября стало известно об убийстве девятиклассника в селе Копа Темирского района, которое произошло в результате конфликта между учениками 9-го, 10-го и 11-го классов.

Сестра погибшего школьника Нуржана Сыдыка рассказала корреспонденту Tengrinews.kz подробности произошедшего. Девушка считает, что в сельской школе, где учился ее брат, царит дедовщина.

"Они дерутся, избивают младшеклассников. Постоянно избивали одноклассников братишки. Мы уже расспрашивали их, и девочки тоже говорят, что это там распространено. Село Копа очень маленькое. Проживает мало людей. Там только одна школа. И дедовщина последние, можно сказать, 10 лет там, и продолжается по сей день", - рассказала сестра погибшего школьника Айжан Сыдыкова.

С ее слов, в конфликте между школьниками участвовали 15 подростков. Среди них были и подготовленные спортсмены, уверена девушка.

"2 сентября около 10 вечера ученики 10-го и 11-го классов вытащили девятиклассников. Мой брат учился в девятом классе. Ему было 14 лет. Мой братишка был крупнее и выше, чем его сверстники. И они сказали: "Избивайте его сильнее". Среди старшеклассников были кандидаты в мастера спорта, и они избивали именно по важным внутренним органам, потому что не было каких-то следов от побоев. Кровоизлияние из носа и ушей было. После драки моего брата все оставили на месте происшествия. Все 15 ребят никому не сообщили, а он остался там умирать", - утверждает Айжан Сыдыкова.

Семья погибшего мальчика опасается, что виновные не понесут наказание. Они хотят добиться справедливого расследования и суда.

"Как мы догадываемся, у подозреваемых есть связи в районных правоохранительных органах, в области. Мы боимся, что не все предстанут перед судом", - говорит сестра Нуржана Сыдыка.

Она также рассказала, что лежавшего на земле брата случайно обнаружил местный житель, который проезжал на машине. Он же, со слов родственников, и вызвал скорую помощь. Как сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области, смерть школьника наступила до приезда скорой помощи.

Нуржан Сыдык справа. Фото предоставлено родными погибшего школьника

Нуржан Сыдык был вторым ребенком в многодетной семье.

Отметим, расследование уголовного дела по факту смерти школьника в поселке Копа взял на личный контроль генеральный прокурор Берик Асылов. Он подчеркнул, что циничная шалость зачинщиков привела к трагедии и страданиям для всех сторон.

"В школе дети должны получать и образование, и воспитание. Поручил прокурорам проверить достаточность мер по обеспечению в школах безопасной и комфортной среды и организацию воспитательной работы", - отметил ранее Берик Асылов.

После трагедии директора сельской школы освободили от должности. Ранее сообщалось, что по факту задержаны двое несовершеннолетних подозреваемых, они взяты под стражу.

Расследование произошедших событий ведет следственно-оперативная группа ДП Актюбинской области.