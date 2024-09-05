В Air Astana объяснили инцидент с Бибигуль Тулегеновой

Вот уже несколько дней в сети обсуждают ситуацию с Бибигуль Тулегеновой, которая произошла во время посадки на рейс из Астаны в Алматы. Казахстанская авиакомпания еще раз прокомментировала инцидент и разъяснила правила перевозки маломобильных граждан, подробнее на Tengri Travel .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

В компании так ответили на вопрос о правилах, по которым осуществляется перелет людей с особенностями здоровья в самолете:

"Правила перевозки маломобильных пассажиров основаны на Приказе № 540 министра по инвестициям и развитию от 30 апреля 2015 года, пункту 44, согласно которому лица с инвалидностью и маломобильные группы населения садятся на борт первыми и выходят последними", – отметили в пресс-службе.

В пресс-службе Air Astana подтвердили, что будет проведена дополнительная проверка по ситуации.

"Авиакомпания сожалеет о возникшем недопонимании и проведет дополнительную проверку по данному случаю в целях повышения качества обслуживания", – сообщил перевозчик.

Нашему изданию авиакомпания так и не предоставила ответ на заданный вопрос: "Будут ли принесены извинения артистке?"

Напомним, ранее стало известно, что Бибигуль Тулегенову не хотели пускать в самолет в инвалидном кресле. Об инциденте сообщила друг семьи Ольга Савельева. По ее словам, с народной артисткой грубо обошлась сотрудница известной казахстанской авиакомпании, "которая контролировала проход авиапассажиров по рукаву на борт самолета". Савельева уточнила, что Бибигуль Тулегенова на инвалидной коляске должна была доехать лишь до входа в самолет, "далее она самостоятельно хотела дойти до своего места на втором ряду, не создавая препятствий другим пассажирам". Однако в ответ сотрудница сообщила, что "правила применяются ко всем без исключения, независимо от статуса, возраста и положения".

Савельева заявила, что сотрудница наземной службы компании разговаривала грубо, жестко и неуважительно с народной артисткой, и потребовала извинений от авиакомпании.

Тем временем Савельева также уточнила, что "стюардессы на борту были тактичны и вежливы". Подробнее – тут.

Сегодня инцидент со звездой прокомментировал министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев. По его мнению, в этом случае, с учетом нюансов, можно было бы сделать исключение.