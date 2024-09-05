18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.94
535.97
5.35
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
05.09.2024, 15:26

В Air Astana объяснили инцидент с Бибигуль Тулегеновой

Новости Казахстана 0 479

Вот уже несколько дней в сети обсуждают ситуацию с Бибигуль Тулегеновой, которая произошла во время посадки на рейс из Астаны в Алматы. Казахстанская авиакомпания еще раз прокомментировала инцидент и разъяснила правила перевозки маломобильных граждан, подробнее на Tengri Travel.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

В компании так ответили на вопрос о правилах, по которым осуществляется перелет людей с особенностями здоровья в самолете:

"Правила перевозки маломобильных пассажиров основаны на Приказе № 540 министра по инвестициям и развитию от 30 апреля 2015 года, пункту 44, согласно которому лица с инвалидностью и маломобильные группы населения садятся на борт первыми и выходят последними", – отметили в пресс-службе.

В пресс-службе Air Astana подтвердили, что будет проведена дополнительная проверка по ситуации.

"Авиакомпания сожалеет о возникшем недопонимании и проведет дополнительную проверку по данному случаю в целях повышения качества обслуживания", – сообщил перевозчик.

Нашему изданию авиакомпания так и не предоставила ответ на заданный вопрос: "Будут ли принесены извинения артистке?"

Напомним, ранее стало известно, что Бибигуль Тулегенову не хотели пускать в самолет в инвалидном кресле. Об инциденте сообщила друг семьи Ольга Савельева. По ее словам, с народной артисткой грубо обошлась сотрудница известной казахстанской авиакомпании, "которая контролировала проход авиапассажиров по рукаву на борт самолета". Савельева уточнила, что Бибигуль Тулегенова на инвалидной коляске должна была доехать лишь до входа в самолет, "далее она самостоятельно хотела дойти до своего места на втором ряду, не создавая препятствий другим пассажирам". Однако в ответ сотрудница сообщила, что "правила применяются ко всем без исключения, независимо от статуса, возраста и положения".

Савельева заявила, что сотрудница наземной службы компании разговаривала грубо, жестко и неуважительно с народной артисткой, и потребовала извинений от авиакомпании.

Тем временем Савельева также уточнила, что "стюардессы на борту были тактичны и вежливы". Подробнее – тут.

Сегодня инцидент со звездой прокомментировал министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев. По его мнению, в этом случае, с учетом нюансов, можно было бы сделать исключение.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?