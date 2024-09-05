Казахстанцам рекомендуют покинуть территорию Украины

В связи с нарастающей напряженностью и в целях безопасности, посольство Казахстана в Украине рекомендует казахстанцам рассмотреть возможность покинуть территорию страны, передает Tengrinews.kz .

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Информацию об этом посольство опубликовало в своем Telegram-канале.

"Отмечаем, что для выезда из Украины в Казахстан, казахстанцы могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, далее – коммерческими авиасообщениями. В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдову виза не нужна", - говорится в распространенном сообщении.

Одновременно посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие, соблюдать меры собственной безопасности и выполнять рекомендации официальных властей.