Смертельное ДТП в Караганде: родные погибшего выступили с обращением

Фото родных Ерлана Алдангарова, кадр из видео

В редакцию Tengrinews.kz обратились родные погибшего в ДТП водителя Ерлана Алдангарова. По их информации, 2 сентября, в день аварии, Ерлан управлял служебным автомобилем и ехал по рабочим делам. Он являлся водителем областного управления сельского хозяйства.

"Мой супруг находился на служебной автомашине и направлялся по служебным делам, когда попал в страшную аварию и погиб. Он являлся дисциплинированным, законопослушным и уважаемым сотрудником. Сейчас много неверной информации о том, что я находилась в машине и тоже попала в ДТП и что пострадавшая беременная - это я. Это неверная информация… На данный момент идет расследование, и мы просим откликнуться всех свидетелей аварии, кто владеет хоть какой-то информацией. Если вы были свидетелем данной аварии, пожалуйста, напишите в редакцию и вышлите все материалы", - обратилась супруга погибшего Дана Алдангарова.

Супруга погибшего отметила, что всю информацию, а также фото или видео с места происшествия также можно отправлять на номер +7 776 720 8184.

"Подозреваемый в совершении аварии - Сергей Камаев, известный бизнесмен в нашем городе, владелец "КазПолимер" и "КазГидроМаш". На данный момент он находится в следственном изоляторе, но моя семья обеспокоена, что он может избежать наказания. Если кто-то из вас видел эту аварию или обладает какой-либо информацией, пожалуйста, свяжитесь с нами. Помогите нам в этот трудный момент", - написала на своей странице в Instagram сестра погибшего Ерлана Алдангарова Маржан.

У погибшего Ерлана Алдангарова остались супруга, двое несовершеннолетних детей и пожилые родители.

Фото предоставлено супругой Ерлана Алдангарова

Близкие погибшего высказались о том, чтобы следственные органы провели тщательное и справедливое расследование и довели дело до суда.

Напомним, ДТП с участием шести машин произошло 2 сентября в Караганде на оживленной улице Аманжолова. Внедорожник врезался в автомобиль марки Nissan, в котором ехал Ерлан Алдангаров. После столкновения его автомобиль врезался в другую машину, далее по инерции произошло столкновение с Volkswagen и Honda.

В результате удара Ерлан Алдангаров вылетел из своей машины, его нашли на земле в нескольких метрах.

Фото Tengrinews.kz

На месте, где обнаружили Ерлана Алдангарова, до сих пор видны следы крови. В результате происшествия серьезные травмы получили беременная женщина и еще два человека, находившихся в других машинах.

Ранее сообщалось, что подозреваемым в совершении аварии признан 55-летний водитель Lexus, известный в области бизнесмен Сергей Камаев. В тот же день он был помещен в изолятор временного содержания, полиция распространила кадры его задержания.

4 сентября специализированный следственный суд Караганды вынес постановление об аресте бизнесмена на два месяца на время следствия. Его подозревают по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности мсерть". Сергею Камаеву грозит до 5 лет лишения свободы.