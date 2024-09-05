Пробные тесты на права могут ввести в Казахстане

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев в кулуарах Astana Finance Days 5 сентября 2024 года рассказал, как может измениться процедура сдачи экзаменов на водительские права, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

Жаслан Мадиев заявил, что МЦРИАП не отказался от идеи позволить казахстанцам сдавать экзамены на права онлайн.

"Я не отказался от идеи, до сих пор ее анализируем. Я считаю, что мы должны максимально облегчить доступ к экзаменам", – отметил министр.

Он анонсировал новые идеи в этой сфере.

"Сейчас мы прорабатываем доступ к пробным экзаменам через платформу eGov.kz, чтобы люди до того, как в реальности пойдут сдавать теоретическую часть экзамена, могли себя протестировать. Как ЕНТ сдают пробно, также они могут попробовать себя в теоретическом экзамене на получение водительских прав", – добавил глава МЦРИАП.

Сколько будет стоить данная услуга, он не сказал. Но платность, по его мнению, должна быть, так как в этот процесс могут быть вовлечены технические и человеческие ресурсы. Плюс плата позволит дисциплинировать самих людей, которые готовятся сдавать эти экзамены.

26 июня 2024 года Жаслан Мадиев впервые сообщил, что рассматривается возможность позволить гражданам сдавать экзамены на права онлайн.