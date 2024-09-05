18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.94
535.97
5.35
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
05.09.2024, 18:50

Токаев предложил дать доступ иностранным инвесткомпаниям к пенсионным активам казахстанцев

Новости Казахстана 0 409

Астана. 5 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета по управлению Международным финансовым центром «Астана», сообщает пресс-служба Акорды.

Фото: пресс-служба президента РК
Фото: пресс-служба президента РК

«Президент добавил, что в настоящее время начался процесс по передаче гражданами до 50% пенсионных накоплений частным инвестиционным управляющим. В этой связи президент предложил рассмотреть возможность доступа к пенсионным активам и к финансовым инструментам в МФЦА иностранным инвестиционным управляющим компаниям», - сообщает пресс-служба Акорды.

Президент рекомендовал Национальному банку совместно с правительством, агентством по регулированию и развитию финансового рынка и МФЦА рассмотреть возможность усиления критериев по локализации компаний в Центре.

Другой приоритетной задачей президент назвал постепенное увеличение порога доли и объема ценных бумаг на местном фондовом рынке в случае одновременного размещения на зарубежных рынках. Он подчеркнул важность стимулирования вывода частных казахстанских компаний в публичное поле, что подтвердит прозрачность и эффективность их деятельности.

Токаев обратился внимание, что также важный приоритет – это соблюдать «правила игры». Он отметил, что налоговый режим в МФЦА повышает привлекательность Казахстана для глобальных инвесторов.

Президент отметил, что развитие углеродного рынка в Казахстане является одним из приоритетов государственной политики. По его словам, страны Европейского Союза уже готовятся к внедрению пограничного корректирующего углеродного механизма, который может стать серьезным барьером для экспорта казахстанской продукции в Европу.

Глава государства подчеркнул необходимость создания эффективных финансовых механизмов для реагирования на чрезвычайные ситуации. По его мнению, различные государственные страховые фонды должны стать инструментом для борьбы с последствиями природных катаклизмов.

«В связи с этим правительству предстоит совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и МФЦА детально изучить вопрос создания такого фонда в юрисдикции Центра», - говорится в сообщении.

Подводя итоги заседания, Токаев утвердил Годовой отчет о деятельности МФЦА за 2023 год. Там же с докладами выступили управляющий МФЦА Ренат Бектуров, главный исполнительный директор Solidcore Resources plc Виталий Несис, главный операционный директор Amicorp Fund Services Робин Хёкян, председатель Суда МФЦА лорд Ян Бернетт, председатель совета директоров комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг Анжела Найт, председатель совета директоров Биржи МФЦА Тимоти Беннетт.

До начала мероприятия президент ознакомился с деятельностью участников МФЦА, внесших значительный вклад в развитие экосистемы финансового центра. Руководители Freedom Finance Global, Астанинского филиала China Construction Bank Corporation, Fix Price Group, Grata International и Binance Kazakhstan Technologies представили результаты своей деятельности, включая инновационные проекты, а также планы по дальнейшему развитию.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
tim77712
tim77712
мне дайте доступ к моим накоплениям я их на депозит положу
05.09.2024, 16:51
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?