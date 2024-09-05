Токаев предложил дать доступ иностранным инвесткомпаниям к пенсионным активам казахстанцев

Фото: пресс-служба президента РК

«Президент добавил, что в настоящее время начался процесс по передаче гражданами до 50% пенсионных накоплений частным инвестиционным управляющим. В этой связи президент предложил рассмотреть возможность доступа к пенсионным активам и к финансовым инструментам в МФЦА иностранным инвестиционным управляющим компаниям», - сообщает пресс-служба Акорды.

Президент рекомендовал Национальному банку совместно с правительством, агентством по регулированию и развитию финансового рынка и МФЦА рассмотреть возможность усиления критериев по локализации компаний в Центре.

Другой приоритетной задачей президент назвал постепенное увеличение порога доли и объема ценных бумаг на местном фондовом рынке в случае одновременного размещения на зарубежных рынках. Он подчеркнул важность стимулирования вывода частных казахстанских компаний в публичное поле, что подтвердит прозрачность и эффективность их деятельности.

Токаев обратился внимание, что также важный приоритет – это соблюдать «правила игры». Он отметил, что налоговый режим в МФЦА повышает привлекательность Казахстана для глобальных инвесторов.

Президент отметил, что развитие углеродного рынка в Казахстане является одним из приоритетов государственной политики. По его словам, страны Европейского Союза уже готовятся к внедрению пограничного корректирующего углеродного механизма, который может стать серьезным барьером для экспорта казахстанской продукции в Европу.

Глава государства подчеркнул необходимость создания эффективных финансовых механизмов для реагирования на чрезвычайные ситуации. По его мнению, различные государственные страховые фонды должны стать инструментом для борьбы с последствиями природных катаклизмов.

«В связи с этим правительству предстоит совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и МФЦА детально изучить вопрос создания такого фонда в юрисдикции Центра», - говорится в сообщении.

Подводя итоги заседания, Токаев утвердил Годовой отчет о деятельности МФЦА за 2023 год. Там же с докладами выступили управляющий МФЦА Ренат Бектуров, главный исполнительный директор Solidcore Resources plc Виталий Несис, главный операционный директор Amicorp Fund Services Робин Хёкян, председатель Суда МФЦА лорд Ян Бернетт, председатель совета директоров комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг Анжела Найт, председатель совета директоров Биржи МФЦА Тимоти Беннетт.

До начала мероприятия президент ознакомился с деятельностью участников МФЦА, внесших значительный вклад в развитие экосистемы финансового центра. Руководители Freedom Finance Global, Астанинского филиала China Construction Bank Corporation, Fix Price Group, Grata International и Binance Kazakhstan Technologies представили результаты своей деятельности, включая инновационные проекты, а также планы по дальнейшему развитию.