“Окрашенные“ тенге будут использовать для строительства дорог

В Казахстане при строительстве дорог планируют использовать "окрашенные" тенге, чтобы проследить их путь в случае хищений, передает Tengri Auto со ссылкой на пресс-службу Антикора.
"Соответствующим подразделениям поручено качественно подойти к проекту по "окрашиванию денег", реализуемому совместно с Национальным банком и Минфином. В текущем году запланировано пилотное апробирование "цифрового тенге" при строительстве отдельных участков автомобильных и железных дорог", - сообщили на совещании под председательством главы Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали.
В Антикоре пояснили, что продолжают мониторинг строительства автодорог по всей территории республики, проводят анализ нормативной базы и организации всех процессов. По результатам будут приняты меры по исключению коррупционных рисков.
Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев назвал коррупцию главной проблемой в дорожной отрасли.
"Автодорожная сеть – это кровеносная система экономической и социальной жизни страны. Важно связать все наши ключевые города и регионы качественными транспортными артериями. Подчеркиваю – качественными дорогами. Говоря откровенно, ситуация с качеством дорог тяжелейшая, давно стала притчей во языцех. Люди справедливо жалуются на низкое качество дорожного покрытия. Причины такого положения дел разные, но главная – это коррупция", - заявил он.
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