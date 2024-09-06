“Окрашенные“ тенге будут использовать для строительства дорог

В Казахстане при строительстве дорог планируют использовать "окрашенные" тенге, чтобы проследить их путь в случае хищений, передает Tengri Auto со ссылкой на пресс-службу Антикора.

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"Соответствующим подразделениям поручено качественно подойти к проекту по "окрашиванию денег", реализуемому совместно с Национальным банком и Минфином. В текущем году запланировано пилотное апробирование "цифрового тенге" при строительстве отдельных участков автомобильных и железных дорог", - сообщили на совещании под председательством главы Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали.

В Антикоре пояснили, что продолжают мониторинг строительства автодорог по всей территории республики, проводят анализ нормативной базы и организации всех процессов. По результатам будут приняты меры по исключению коррупционных рисков.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев назвал коррупцию главной проблемой в дорожной отрасли.