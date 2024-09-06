Автобус с людьми ушел под землю: 120 миллионов отсудила семья погибшего

Компенсацию в размере 120 миллионов тенге отсудила семья экибастузца Олега Тышкевича, одного из четырех горноспасателей, упавших вместе с автобусом в старую шахту рудника в Павлодарской области, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото представлено родными погибших горноспасателей

В Экибастузском городском суде завершился судебный процесс по иску семьи погибшего горноспасателя к республиканскому центральному штабу профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Двое детей, мать и сестра погибшего горноспасателя Олега Тышкевича потребовали по 30 миллионов тенге, считая, что лишились родного человека по вине предприятия, на котором он проработал более 20 лет. Выступая в прениях, дочь погибшего горноспасателя заявила, что с момента гибели отца не получала моральной поддержки от предпрития.

"Нам не отдали некоторые вещи моего папы, их даже не пытались найти. На мои просьбы они агрессировали. Все время они давили на меня, возмущались, что я выступаю в СМИ. Не было оказано должной поддержки и сопереживания. Никто не позаботился о моей семье, я наблюдаю лишь безразличие к моей тяжелой ситуации. Также на прошлом заседании была задета честь моего погибшего отца и семьи, пытались обнулить его 28-летний стаж", - заявила в суде Яна Осолодкова.

Представители ТОО "РЦШ ПВАСС" согласились с исковыми требованиями частично, указав, что не оспаривают их в связи с наличием трудового договора с погибшим. При этом ответчики просили сократить общую сумму компенсации до четырех миллионов тенге.

"У нас 8 детей несовершеннолетних остались без отцов. Им оказана помощь, поскольку там дети. А здесь они (семья Тышкевич) не обращались за помощью, стали обращаться в СМИ, показывать нас не с совсем хорошей стороны. Мы действительно являлись работодателями, и в связи с этим они правы, что заявили в суд о взыскании морального вреда. Но прошу суд учесть, что основным причинителем вреда является АО "Майкаинзолото", - сказала в прениях представитель ТОО "РЦШ ПВАСС" Ирина Катаван.

Представитель привлеченного в качестве третьего лица АО "Майкаинзолото" в суде иск семьи погибшего поддержал. Также он сообщил, что сыну и дочери погибшего горноспасателя золоторудное предприятие выплатило 14,5 миллиона, в том числе по 5 миллионов тенге материальной помощи.

При вынесении решения суд учел, что по факту гибели горноспасателей спецкомиссия, расследовавшая групповой несчастный случай, установила 100-процентную вину работодателя. Все четверо погибших были работниками ТОО "РЦШ ПВАСС".

"Истцами был испытан моральные вред, выразившийся в нравственных страданиях в связи с гибелью близкого родственника. Исходя из стопроцентной вины работодателя в произошедшем несчастном случае, суд считает возможным и необходимым удовлетворить исковые требования о взыскании морального вреда в размере 30 миллионов тенге в пользу каждого из четырех истцов", - объяснила принятое решение судья Сауле Досыбаева.

Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним: 4 января этого года в Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты провалился автобус, в котором находились четыре горноспасателя. В тот же день двух погибших - 24-летнего Бердикана Саркыта и 53-летнего Олега Тышкевича - нашли и подняли на поверхность.

Тела 55-летнего водителя оперативного автомобиля Айыпа Тлеубергенова и 36-летнего заместителя командира взвода Айдоса Шаймердена больше шести месяцев оставались под землей.

19 июля спасатели нашли тело 36-летнего Айдоса Шаймердена, третьего из четырех рабочих, провалившихся вместе с автобусом в воронку старой шахты. Вечером 24 июля в ходе земляных работ был обнаружен автобус спасателей, а на следующий день во время поисковых работ обнаружили и подняли засыпанное грунтом тело Айыпа Тлеубергенова.