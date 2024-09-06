Казахстан завоевал второе золото на Паралимпиаде в Париже

Казахстанская дзюдоистка, выступающая в дисциплине "дзюдо" в весовой категории до 48 килограммов Акмарал Науатбек победила в финале Паралимпиады и заполучила золотую медаль, передает Tengri Sport .

Фото: Паралимпийский комитет/ Нұрғали Жұмағазы

5 сентября прошло финальное соревнование по дзюдо в весовой категории до 48 килограммов (категория J) среди женщин на Паралимпийских играх в Париже (Франция). В поединке за золотую медаль встретились казахстанская дзюдоистка Акмарал Науатбек и чемпионка Паралимпиады в Рио (Бразилия), представительница Франции Сандрин Мартине.

На 48-й секунде Акмарал провела учи-мата-гаеши (контрприем от подхвата изнутри) и заработала вадза-ари. Далее, на третьей минуте, в партере казахстанка совершила санкаку-джимэ (удушение захватом головы и руки ногами) и получила второй вадза-ари. Акмарал засчитали иппон, и поединок завершился.

По итогам схватки победу одержала спортсменка из Казахстана со счетом 10:0.

На данный момент в копилке Казахстана находятся 4 медали Паралимпийских игр: первая золотая медаль по пара пауэрлифтингу от Давида Дегтярева, серебро заработал Еркин Габбасов в пулевой стрельбе из пневматической винтовки, стоя с дистанции 10 метров, а бронзу заполучил в дисциплине метание ядра.