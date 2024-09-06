Казахстанский пловец принес сборной пятую медаль Паралимпиады

Казахстан выиграл пятую медаль на Паралимпиаде-2024 в Париже, передает Tengri Sport со ссылкой на Vesti.kz .

Фото: Министерство туризма и спорта

Ее обладателем стал Нурдаулет Жумагали, который в финале в плавании на 100 метров брассом в классе SB13 показал второе время (1:04.83). Первое место занял представитель Германии Талисо Энгель (1:01.90), бронза у азербайджанца Вели Исрафилова (1:05.35).

Таким образом, в копилке Казахстана на данный момент находятся 5 медалей Паралимпийских игр: первая золотая медаль по пара пауэрлифтингу от Давида Дегтярева, вторая - у дзюдоистки Акмарал Науатбек, первое серебро заработал Еркин Габбасов в пулевой стрельбе из пневматической винтовки, стоя с дистанции 10 метров, а бронзу заполучил в дисциплине "метание ядра".