Необъяснимое богатство: куда направят изъятые у казахстанца 10 миллионов долларов

В Комитете по возврату активов Генеральной прокуратуры рассказали, куда направят миллионы долларов, изъятые недавно у одного из казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Как сообщили в комитете в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, в соответствии с решением суда государству возвращены активы в виде дорогостоящих украшений на сумму 404 миллиона тенге, а также 4,9 миллиарда тенге наличностью, которые перечислены в специальный государственный фонд.

Изначально Генпрокуратура сообщала, что некий казахстанец через связанных с ним лиц владеет 10 миллионами долларов необъяснимого происхождения. У него изъяли наличные, дорогостоящие украшения и предметы историко-культурного наследия, корни которых, по мнению экспертов, уходят в сакскую эпоху.

10 миллионов долларов по нынешнему курсу - это 4,8 миллиарда тенге. Возможно, что оставшаяся сумма - это стоимость указанных материальных ценностей. Более подробную информацию о них редакции не предоставили, сославшись на ограниченный доступ.

"Активы в виде украшений переданы на баланс управляющей компании. Деньги, полученные от реализации управляющей компанией активов в виде украшений, будут зачислены в специальный государственный фонд. Содержание поступивших в распоряжение комитета сведений (в том числе фотографий возвращенного имущества) отнесено к информации ограниченного распространения", - сообщили в комитете.

По закону о возврате государству незаконно приобретенных активов, целями управляющей компании являются: управление, обеспечение сохранности, реализация активов, возвращенных в порядке, установленном законодательством Казахстана.