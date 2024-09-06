Мужчину с двойным гражданством выдворили из Казахстана

Сотрудники миграционной службы выдворили за пределы Казахстана жителя Бородулихинского район области Абай, выявив у него двойное гражданство - казахстанское и российское, передает Tengrinews.kz.
По данным департамента полиции региона, в августе представители правоохранительных органов установили 54-летнего мужчину, который в июне этого года стал гражданином РФ и не оформил утрату казахстанского гражданства.
"По решению суда нарушитель привлечен к административной ответственности по статье 496, части два КоАП в виде выдворения за пределы Республики Казахстан", - говорится в пресс-релизе ведомства.
При этом уточняется, что правоохранители изъяли у нарушителя паспорт гражданина республики и оформили утрату казахстанского гражданства.
Полиция напомнила, что в нашей стране не допускается двойное гражданство, и просит население соблюдать миграционное законодательство.
"Для этого нужно в 30-дневный срок уведомить органы внутренних дел о планируемом получении гражданства иного государства, а также сдать паспорт и удостоверение личности Республики Казахстан", - отметили в пресс-службе.
Поясняется, что некоторые жители области Абай игнорируют эту процедуру, поэтому регистрируется рост фактов двойного гражданства. К примеру, за 8 месяцев этого года сотрудники миграционной службы выявили в регионе 10 нарушителей.
"Мотивов для двойного гражданства несколько: это возможность экстренной эмиграции в случае наступления чрезвычайных ситуаций, получение материальных преимуществ, а именно пенсионный расчет, пособие при рождении детей, льготные условия при поступлении в вуз", - добавили в ведомстве.
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