Казахстанское предприятие оштрафовали на 2,9 миллиарда за загрязнение природы

Природоохранные прокуроры подали в суд на компанию "Восход хром", работающую в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz .

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"Природоохранные прокуроры Актобе выявили нарушения в деятельности ТОО "Восход Хром" при переработке хромовой руды в Хромтауском районе Актюбинской области", - сообщила областная прокуратура.

Надзорный орган выяснил, что на протяжении 2022 года предприятие работало без обязательного экологического разрешения. Соответственно, все эмиссии за этот период – а это выбросы в атмосферу более 52 тонн загрязняющих веществ (пыль неорганическая, хром 3-х валентный, магния оксид и др.), а также размещенные крупнокусковые и шламовые отходы обогащения в общем объеме 395 тысяч тонн - признаны сверхнормативными, то есть незаконными.

Прокуратура оштрафовала компанию, но та подала в суд. Первая и апелляционная инстанция признали штраф законным.