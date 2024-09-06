Прокурор уволился после скандального видео в ЗКО

Природоохранный прокурор Западно-Казахстанской области освобожден от занимаемой должности после скандального видео, передает Tengrinews.kz со ссылкой на umarovnews.kz .

Кадр из видео

Заместитель прокурора ЗКО Азамат Сатбаев в ответе на официальный запрос издания сообщил результаты служебного расследования. Выяснилось, что сразу после того, как видео оказалось в соцсетях, 12 августа Аблай Бискалиев прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что он был трезв.

"Установить точную дату съемки фото- и видеоизображения не представилось возможным. Вместе с тем имел место общественный резонанс и многочисленные дискуссии среди пользователей социальных сетей и читателей информационных интернет-ресурсов", - сообщил Азамат Сатбаев.

15 августа по результатам служебного расследования и рекомендации дисциплинарной комиссии прокуратуры области Аблай Бискалиев был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

"Вместе с тем Бискалиев, осознавая предъявляемые высокие требования к морально-этическому облику государственных служащих, обратился к руководству с рапортом об освобождении от занимаемой должности. 20 августа он был освобожден от занимаемой должности специализированного природоохранного прокурора ЗКО", - говорится в ответе.

Напомним, в августе пользователь социальной сети Facebook Айболат Букенов опубликовал видео, на котором специализированный природоохранный прокурор области Абылай Бискалиев днем прогуливался по улицам якобы в состоянии алкогольного опьянения.

Позже в областной прокуратуре сообщили о начатом служебном расследовании. О его результатах обещали рассказать общественности.