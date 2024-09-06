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06.09.2024, 10:22

Новые станции измерения установят на дорогах Казахстана

Новости Казахстана 0 352

В Казахстане планируют установить новые автоматизированные станции измерения (АСИ) для повышения безопасности на автомобильных дорогах всех категорий, передает Tengri Auto.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В рамках этой инициативы ранее уже был проведен анализ существующих АСИ.

АСИ представляют собой контрольно-измерительные устройства, которые ведут фото- и видеосъемку, фиксируют тип, марку и номер транспортного средства, а также его весовые и габаритные параметры, осевые нагрузки и скорость.

"Анализ показал, что на дорогах общего пользования в Казахстане уже установлены станции швейцарского производства Kistler, южнокорейского UNDS и российского "Тензо-М". На подъездах к Астане работают семь современных станций Intercomp (США) с тензометрическими датчиками. На основе этого анализа планируется расширить сеть станций в других регионах страны. Министерство транспорта, совместно с акиматами и "КазАвтоЖол", рассматривает возможность привлечения частных инвесторов для установки 220 новых станций: 70 на международных и республиканских трассах, а 150 - на областных, районных дорогах и в городах", - сообщает пресс-служба Высшей аудиторской палаты.

Отмечается, что эта мера позволит оперативно выявлять нарушения скоростного и весового режимов, улучшит контроль за дорожным движением и повысит общую безопасность на автодорогах страны.

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