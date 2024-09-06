18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
480.55
533.75
5.36
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
06.09.2024, 11:29

Снижение налога на 50% для старых авто отложили в Казахстане

Новости Казахстана 0 355

В Казахстане рассматривали возможность снизить налоги для владельцев старых авто в 2025 году. Однако в итоге введение скидки отложили. Подробности читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
В Казахстане разрабатывают новый Налоговый кодекс РК. В рамках него планируется ввести множество изменений, которые в том числе касаются автовладельцев.

Так, например, для владельцев старых автомобилей хотели ввести поправочный коэффициент при расчете налога на транспорт:

  • если машине больше 10 лет – 0,7 (то есть 30% скидка);
  • если машине больше 20 лет – 0,5 (50% скидка).

Однако по итогу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу заявил, что нельзя допускать спешки в вопросе принятия нового Налогового кодекса, и предложил перенести его на следующий год.

Таким образом, и владельцы старых автомобилей в 2025 году останутся без скидок. А учитывая тот факт, что в проект Налогового кодекса РК постоянно вносят правки, есть шанс, что про эту идею и вовсе забудут.

Так, например, от некоторых налоговых льгот в новом кодексе решили отказаться. Однако, как отметил портал "Колеса", это не должно коснуться поправочного коэффициента для расчета транспортного налога.

"Налоговые скидки для возрастных авто в кодексе решили оставить. Послабления для автовладельцев будут – просто позже, чем ожидалось, то есть не в 2025 году. Соответствующие поправки уже одобрены бюджетной комиссией, и осталось только дождаться их утверждения депутатами", – выяснили аналитики.

По плану обновленный Налоговый кодекс должны будут доработать к июлю 2025 года, а с 1 января 2026 года ожидается, что он вступит в силу, а значит, тогда же заработают и скидочные коэффициенты.

Стоит отметить, что такие скидки могут сильно сократить налоговые поступления в бюджет. Дело в том, что большая часть зарегистрированных транспортных средств в стране – старше 10 лет.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?