Казахстанцам «выплатят» компенсацию от 144 тысяч тенге

Фальшивые сообщения о выплатах в Сети всплывают с постоянной периодичностью. Все они строятся по одной мошеннической схеме: обещание денег, предложение перейти на фальшивый сайт и оставить там личные данные будто бы для проверки.

Если бы выплаты были реальны, информацию о них разместили бы на официальных порталах госорганов. В данном случае киберпреступники прикрываются именем министерства финансов РК. На официальном сайте ведомства никакой информации о компенсации нет. Нет новости о выплате от 144 тысяч тенге и на официальных страницах Минфина в Facebook и Instagram.