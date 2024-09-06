Казахстанцам «выплатят» компенсацию от 144 тысяч тенге

В Instagram вновь появилась фейковая реклама, в которой жителям Казахстана обещают компенсацию. Якобы министерство финансов запустило программу помощи населению, и теперь каждому жителю РК положена разовая выплата от 144 тысяч тенге, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Stopfake.kz.
Фальшивые сообщения о выплатах в Сети всплывают с постоянной периодичностью. Все они строятся по одной мошеннической схеме: обещание денег, предложение перейти на фальшивый сайт и оставить там личные данные будто бы для проверки.
Если бы выплаты были реальны, информацию о них разместили бы на официальных порталах госорганов. В данном случае киберпреступники прикрываются именем министерства финансов РК. На официальном сайте ведомства никакой информации о компенсации нет. Нет новости о выплате от 144 тысяч тенге и на официальных страницах Минфина в Facebook и Instagram.
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