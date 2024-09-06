Биометрию введут в студенческих общежитиях в Казахстане

Министерство просвещения предложило новый приказ о том, как правильно распределять государственные места для студентов в общежитиях, передает Liter.kz.
Проект, опубликованный на портале "Открытые НПА", направлен на выполнение рекомендаций Высшей аудиторской палаты, связанных с использованием бюджета на 2023 год для обеспечения студентов местами в общежитиях.
Основные моменты приказа:
В проекте приказа поясняется, для чего вводится биометрия в общежитиях.
“Если потребуется, операторы могут делать выборочные звонки студентам, чтобы подтвердить их фактическое проживание в общежитии. Вход будет контролироваться по карточкам или через Face ID. Кроме того, система StudDom будет следить за временем, которое студенты проводят в общежитии, чтобы исключить "мертвые души" – людей, которые числятся в списках, но не живут там”, – говорится в пояснении к документу.
Документа доступен для публичного обсуждения до 20 сентября 2024 года.
Ранее экс-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин сообщил о намерении сделать обязательной биометрическую идентификацию для каждого регистрирующего новый мобильный номер.
Также сообщалось, что в Казахстане предлагают выдавать ЭЦП по биометрии.
Позже стало известно, что биометрия станет обязательной для получения сотовой связи в РК.
Комментарии0 комментарий(ев)