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06.09.2024, 13:34

Сколько нужно иметь денег на депозите и как безбедно жить на проценты

Новости Казахстана 0 3 804

Сумма на депозитах физических лиц в Казахстане достигла 20 трлн тенге – это 55,6% от всего объема вкладов. Многие граждане снимают ежемесячные проценты, добавляя их к своим регулярным доходам. О том, можно ли действительно жить на проценты с депозита, рассказывает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

На самом деле депозит в любом случае "обгоняет" инфляцию и является не только отличным средством для сохранения покупательской способности денег, иначе банки во всем мире не внедряли бы такие финансовые продукты.

Независимый финансовый аналитик Аман Алимбаев задался двумя вопросами: насколько депозит защищает от инфляции и сколько действительно можно снимать с депозита, чтобы не прогореть?

Для ответа на первый вопрос экономист проанализировал статистику по депозитам и инфляции с 1997-го по конец 2023 года (ранние данные учитывать смысла нет, так как до 1997 года действовали аномальные эффекты из-за развала СССР).

таблицы доходы, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 12:04

Фото: amaninvest

Из этой таблицы видно, что 1 000 000 тенге в 1997 году – это то же самое, что сегодня 1 миллион, умноженный на коэффициент 9,57, то есть 9 570 000. Это первое.

Второе. 1 000 000 тенге, постоянно вкладываемый в депозиты до 3 месяцев с 1997 года, сегодня составит (1,000,000 х 11,81) 11 810 000 тенге. А 1 000 000 тенге, постоянно вкладываемый в депозиты до 12 месяцев с 1997 года, сегодня составит (1 000 000 х 18,94) 18 940 000 тенге.

То есть депозит до трех месяцев приносит 0.9% сверх инфляции, а годовой депозит – 2.8% сверх инфляции.

Теперь – ответ на вопрос: "Можно ли положить деньги на депозит и жить на них?".

Средняя доходность годового депозита составляет 11.5%. Именно ее и возьмем для дальнейшего расчета.

Многие рассуждают следующим образом:

"У меня есть 50 000 000 тенге. Положу-ка я их на депозит под 11.5%, буду получать в конце года 5 750 000 тенге. Это 479 167 тенге в месяц, и мне этого хватит". Аман Алимбаев

Но здесь есть одна ошибка: в расчет не берется уровень инфляции!

Давайте посмотрим, что будет, если человек реализует этот сценарий.

таблицы доходы, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 12:04

Фото: amaninvest

На первый взгляд, все хорошо, и человек в течение 30 лет снимает по 5 750 000 тенге (колонка "Пополнение"), и сумма на депозите не уменьшается (колонка "Общая сумма"). Однако с учетом инфляции уже через 8 лет на счету остается не 50 000 000 тенге, а 25 562 734 тенге (по ППС к первому году вклада), то есть в два раза меньше, так как цены на все товары выросли.

Более того, через 8 лет гражданин снимает не 5 750 000 тенге, а 2 950 064 тенге, или 245 839 тенге в месяц (опять же, по ППС), что в два раза меньше, чем он хотел изначально.

"Таким образом, снимая все проценты, человек становится беднее в два раза за 8 лет. Через 16 лет он станет беднее в четыре раза". Аман Алимбаев

Возникает вопрос: нужны ли тогда депозиты вообще? Конечно, да! Ведь они сохраняют деньги сверх инфляции и являются отличным инвестиционным инструментом, утверждает эксперт.

Но как же тогда снимать средства с депозита?

"Как и в любых инвестициях, неважно, в какой валюте, мы можем снимать лишь ту сумму дохода, которая остается после учета инфляции!"Аман Алимбаев

Если историческая инфляция 8.7%, а доходность депозита 11.5%, значит, мы можем снимать не более 2.8% (11.5% – 8.7%) от депозита в год.

Оставшиеся 8.7% должны возвращаться в депозит, чтобы перекрывать инфляцию и мы не обеднели.

Применительно к нашим расчетам начинает работать формула "50 000 000 тенге х 2.8% = 1 400 000 в год". То есть в месяц с депозита в 50 млн тенге можно снимать 116 667 тенге в месяц.

Остаток будет отправляться обратно в депозит. И тогда каждый год депозит будет расти на размер инфляции, то есть на 8.7%. Изъятие тоже будет расти на те же 8.7%, чтобы ежемесячный доход не падал.

"Через 8 лет на нашем депозите 95 542 391 тенге, или 49 018 470 тенге в реальном выражении к началу депозита. Мы снимаем 2 728 754 тенге в год, но это те же самые 1 400 000 тенге в реальном выражении. Через 20 лет на нашем депозите 249 894 473 тенге, или 47 115 713 тенге в реальном выражении. Мы снимаем 7 425 384 тенге в год, но это же самые 1 400 000 в реальном выражении". Аман Алимбаев

Чем стабильнее и выше ваш доход над инфляцией, тем большее количество денег вы можете получать бесконечное количество времени, при этом не беднея. В этом есть суть создания денежного потока, уверяет аналитик.

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