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06.09.2024, 13:59

Казахстанка решила стать акционером известного банка и лишилась денег

Новости Казахстана 0 434

В Шымкенте была раскрыта серия интернет-мошенничеств, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: polisia.kz, Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото: polisia.kz, Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как рассказали в полиции, основной подозреваемый действовал совместно с "дропперами" - лицами, обналичивавшими деньги, полученные мошенническим путем.

"Одна из жертв оказалась в ловушке мошенников, которые обещали, что она станет акционером известного банка. Женщина перевела 500 тысяч тенге на указанный счет, но акций так и не получила, а деньги были украдены", - говорится в сообщении.

В другом случае мошенники разместили в Instagram объявление о продаже смартфона по чрезвычайно низкой цене. Потерпевшая перевела 683 тысячи тенге, но обещанный телефон так и не был доставлен.

Криминалистам МВД удалось установить "дропперов" и выйти на главного подозреваемого. Все похищенные средства были возвращены потерпевшим. Возбуждено уголовное дело.

В полиции просят казахстанцев быть внимательными, проверять подлинность сайтов и организаций, а также незамедлительно сообщать о любой подозрительной активности в правоохранительные органы.

Напомним, ранее в Петропавловске полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве по заявлению 22-летних парня и девушки об интернет-мошенничестве: молодые люди в начале августа получили SMS-сообщения о просроченном платеже в ломбард, хотя никаких займов не брали.

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