В Казахстане официально запретили вебкам

В Казахстане вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, вводящие наказание за услуги сексуального характера "в режиме реального времени посредством интернета" (вебкам-проституция), передает Tengrinews.kz .

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Поправки предусмотрены законом "О противодействии торговле людьми", подписанным 5 июля. В Уголовный кодекс внедряется новое понятие - "иные услуги сексуального характера".

"Под иными услугами сексуального характера понимается совершение с целью получения дохода или выгод имущественного характера действий, направленных на удовлетворение половой потребности (страсти) другого лица, в том числе дистанционно в режиме реального времени посредством сетей телекоммуникаций, в том числе интернета", - гласит новое примечание в Уголовном кодексе.

Что это значит?

Теперь под "иными услугами сексуального характера" понимаются любые действия, которые совершаются для получения прибыли и направлены на удовлетворение сексуальных потребностей другого человека. Это включает услуги, предоставляемые удаленно через интернет, например, в режиме видеотрансляции.

Что конкретно изменилось в Уголовном кодексе?

Ряд статей Уголовного кодекса был дополнен понятием "иные услуги сексуального характера". Например:

статья 134 теперь включает не только "вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией", но и " оказание иных услуг сексуального характера ";

"; статья 122: половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, а равно получение услуги проституции, иной услуги сексуального характера , оказываемой заведомо несовершеннолетним лицом;

, оказываемой заведомо несовершеннолетним лицом; статья 308 была изменена на "Вовлечение в занятие проституцией, оказание иных услуг сексуального характера ";

"; статья 309 теперь называется "Организация или содержание притонов для занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера и сводничество".

Что такое вебкам в этом контексте?

Вебкам - это деятельность, при которой люди транслируют видео в режиме реального времени. В контексте этих изменений вебкам означает предоставление сексуальных услуг через интернет, когда модель выполняет сексуальные действия перед камерой по запросам пользователей.

Вебкам-ОПГ

В 2023 году МВД и КНБ провели спецоперацию против крупной преступной группы, которая под видом модельного агентства занималась производством и распространением порнографического контента. Преступники вербовали через соцсети молодых девушек из Казахстана, обещая зарплату до 2 миллионов тенге в месяц и полную конфиденциальность. Когда девушки отказывались продолжать, на них оказывали давление, шантажировали и накладывали денежные штрафы.

В группе были четко распределены роли: организаторы, вербовщики, администраторы, IT-специалисты и бухгалтеры. За последние пять лет оборот преступной организации превысил 3 миллиарда тенге. Полиция обнаружила 79 офисов и квартир в Астане, Алматы, Шымкенте, Актобе и Караганде, где круглосуточно велись онлайн-трансляции интимного характера. В результате операции задержаны 118 человек, из которых 13 организаторов, включая троих иностранцев, были помещены в изолятор.

Что еще меняет закон?

Также вводится уголовная ответственность за:

вовлечение лиц, в том числе несовершеннолетних, в оказание иных услуг сексуального характера, а равно сводничество для этих целей;

пропаганду и (или) рекламу проституции, иных услуг сексуального характера в целях вовлечения в эту деятельность, а равно в целях сводничества;

организацию или содержание притонов для занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера и сводничество посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе интернета.

Как отмечают в МВД, также законом вводится уголовная ответственность за получение услуги проституции, иной услуги сексуального характера, оказываемой заведомо несовершеннолетним лицом. Это позволит привлекать к ответственности по статье 122 Уголовного кодекса.

Исключается освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением по преступлениям, связанным с торговлей людьми.

Уголовно-процессуальный кодекс дополняется правом потерпевшего на получение специальных социальных услуг.

В Кодекс об административных правонарушениях вводится ответственность должностных лиц медицинских организаций и организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, за несообщение в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, и прокуратуру о фактах оставления новорожденного, поступления и доставления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Напомним, Главой государства 5 июля был подписан закон "О противодействии торговле людьми", который вступил в силу 5 сентября.