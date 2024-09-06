В Казахстане официально запретили вебкам

В Казахстане вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, вводящие наказание за услуги сексуального характера "в режиме реального времени посредством интернета" (вебкам-проституция), передает Tengrinews.kz.
Поправки предусмотрены законом "О противодействии торговле людьми", подписанным 5 июля. В Уголовный кодекс внедряется новое понятие - "иные услуги сексуального характера".
"Под иными услугами сексуального характера понимается совершение с целью получения дохода или выгод имущественного характера действий, направленных на удовлетворение половой потребности (страсти) другого лица, в том числе дистанционно в режиме реального времени посредством сетей телекоммуникаций, в том числе интернета", - гласит новое примечание в Уголовном кодексе.
Теперь под "иными услугами сексуального характера" понимаются любые действия, которые совершаются для получения прибыли и направлены на удовлетворение сексуальных потребностей другого человека. Это включает услуги, предоставляемые удаленно через интернет, например, в режиме видеотрансляции.
Ряд статей Уголовного кодекса был дополнен понятием "иные услуги сексуального характера". Например:
Вебкам - это деятельность, при которой люди транслируют видео в режиме реального времени. В контексте этих изменений вебкам означает предоставление сексуальных услуг через интернет, когда модель выполняет сексуальные действия перед камерой по запросам пользователей.
В 2023 году МВД и КНБ провели спецоперацию против крупной преступной группы, которая под видом модельного агентства занималась производством и распространением порнографического контента. Преступники вербовали через соцсети молодых девушек из Казахстана, обещая зарплату до 2 миллионов тенге в месяц и полную конфиденциальность. Когда девушки отказывались продолжать, на них оказывали давление, шантажировали и накладывали денежные штрафы.
В группе были четко распределены роли: организаторы, вербовщики, администраторы, IT-специалисты и бухгалтеры. За последние пять лет оборот преступной организации превысил 3 миллиарда тенге. Полиция обнаружила 79 офисов и квартир в Астане, Алматы, Шымкенте, Актобе и Караганде, где круглосуточно велись онлайн-трансляции интимного характера. В результате операции задержаны 118 человек, из которых 13 организаторов, включая троих иностранцев, были помещены в изолятор.
Также вводится уголовная ответственность за:
Как отмечают в МВД, также законом вводится уголовная ответственность за получение услуги проституции, иной услуги сексуального характера, оказываемой заведомо несовершеннолетним лицом. Это позволит привлекать к ответственности по статье 122 Уголовного кодекса.
Исключается освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением по преступлениям, связанным с торговлей людьми.
Уголовно-процессуальный кодекс дополняется правом потерпевшего на получение специальных социальных услуг.
В Кодекс об административных правонарушениях вводится ответственность должностных лиц медицинских организаций и организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, за несообщение в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, и прокуратуру о фактах оставления новорожденного, поступления и доставления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Напомним, Главой государства 5 июля был подписан закон "О противодействии торговле людьми", который вступил в силу 5 сентября.
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