В каких валютах не стоит хранить деньги – рекомендации

Ведущий аналитик АФК Зарина Скрипченко отметила, что в целях минимизации риска обычно размещают свободные средства в различные активы, в том числе в валюты других государств.

"При осуществлении подобных вложений нынешним вкладчикам следует помнить о том, что центробанки ведущих развитых стран уже перешли или собираются переходить к смягчению монетарных политик. Это означает снижение процентных ставок в таких странах, как США, Великобритания, страны ЕС, что, в свою очередь, ведет к понижению привлекательности валют этих стран, ослабляя американский доллар, евро, фунт стерлингов по отношению к другим валютам при прочих равных", – подчеркнула она.

Собеседница LS рассказала, что инвесторы могут присмотреться к йене на фоне повышения процентных ставок в Японии, что делает ее более привлекательной не только традиционной принадлежностью к "защитному активу", но и относительно низкой волатильностью.

Также Скрипченко советует обратить внимание на китайский юань.

"Меры поддержки экономики и финансовой стабильности от властей КНР также могут укреплять спрос на эту валюту, в особенности с учетом продолжительного выхода иностранных инвестиций из страны", – отметила она.

В то же время представитель АФК считает, что для казахстанских инвесторов может быть нецелесообразно вкладываться в валюты, курс которых формируется вне рыночных условий (риск больших потерь при обменных операциях) и подвержен высоким колебаниям. А также расчеты с которыми могут быть затруднены из-за отдельных ограничений со стороны международного сообщества.

"Также опасными инвестициями может стать вложение средств в валюты стран со сложными экономическими и политическими условиями, например, турецкую лиру, аргентинское песо и пр.", – дополнила Скрипченко.

Что касается рисков на валютном рынке, то, на ее взгляд, казахстанцам следует учитывать следующие риски:

экономические (резкое ухудшение экономической ситуации в стране, кризис платежного баланса, высокая инфляция и пр.);

политические (санкции, военные действия, смена власти, регуляторные изменения и др.),

ликвидности (неспособность быстро осуществить операции с валютой);

волатильности (отдельные форс-мажорные события могут существенно повлиять на курс той или иной валюты).

"Эти опасения обычно учитываются при инвестировании, поэтому доля инвалют в инвестиционных портфелях часто не является преимущественной", – отметила Скрипченко.

Между тем аналитик "Финама" Юлия Афанасьева пояснила, что вкладываться в валюты зарубежных стран нужно, если цели финплана инвестора номинированы в ней и когда его капитал равен 50-70% от него.

"На практике у 90% розничных инвесторов капитал – 1% от целей финплана, и им не нужно задумываться о диверсификации портфеля по валютному принципу, а надо искать более волатильные рынки для скорейшего заработка. А также резервы для запаса прочности и устойчивости при рыночных рисках. То есть копить, вести бюджет, навести порядок в активах и пассивах", – уточнила она.

Оценивая опасения на валютном рынке, Афанасьева, помимо стандартных рисков изменения курса и сложностей инфраструктуры, обратила внимание на санкционные ограничения.

Ранее LS писал о том, какие акции из сектора потребительских товаров и услуг могут продемонстрировать рост до конца года.