Заемщиков, допустивших просрочку, защитят от назойливых звонков

На портале "Открытые НПА" опубликован проект поправок, в котором говорится о том, как часто банки могут звонить своим клиентам по поводу просрочки по кредитам, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Планируется ввести ограничения по количеству звонков от банка, а также по времени, когда будет разрешено звонить.

"Не более трех раз в период с 8.00 до 21.00 часов в будние дни и не более двух раз в период с 9:00 до 19:00 в выходные и праздничные дни посредством телефонных переговоров, в том числе, с использованием приложений для совершения звонков в сети интернет по инициативе организации", - говорится в опубликованном документе.

Звонящий обязан представиться, сообщить, из какой организации он звонит.

Представителю финансовой организации запрещено "распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица, с которым осуществляется взаимодействие, либо разглашение сведений, которые могут причинить имущественный вред интересам данного лица".

Напомним, в Казахстане принимают меры, направленные на защиту интересов заемщиков и снижение кредитной нагрузки на казахстанцев. Эти меры указаны в законе, который 19 июня этого года подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.