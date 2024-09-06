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06.09.2024, 16:35

Квартиру в центре Караганды продали за 100 тысяч тенге

Новости Казахстана 0 531

Суд рассмотрел дело о двухкомнатной квартире, проданной за 100 тысяч тенге, передает Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

О судебном разбирательстве, касающемся недвижимости, сообщил Верховный суд.

Дело было так: в 2002 году карагандинец откликнулся на просьбу указать его квартиру в качестве залога, чтобы его знакомый мог получить заем. Но тот ввел в заблуждение хозяина недвижимости и подсунул ему на подпись доверенность на продажу квартиры.

Затем этот знакомый продал квартиру за 100 тысяч тенге. Новый владелец купил недвижимость, но не спешил в нее заселяться или выгонять бывших хозяев. В 2023-м он умер и квартира перешла его брату, а еще через полгода - сыну брата.

И все это время новые владельцы не стремились пользоваться своим приобретением, а бывший владелец продолжал жить в квартире со своей семьей и оплачивать коммунальные.

"Узнав о сделках с его квартирой, он обратился в суд с иском к брату умершего покупателя и его сыну о признании договоров купли-продажи и дарения недействительными, указав на мнимость сделки. В суде достоверно установлено, что продавец квартиры не намеревался ее продавать, объявлений об этом не давал, стоимость ее в договоре занижена, квартира не передавалась покупателю, который при жизни не реализовал право на ее владение и пользование", - говорится в сообщении Верховного суда.

Также суд установил, что спорное жилье - единственное у истца.

Ответчик пытался доказать, что истец живет в своей бывшей квартире по устной договоренности об аренде и вносит арендную плату. Но убедительных доказательств этому представлено не было.

В итоге суд удовлетворил иск: оспариваемые договоры купли-продажи и дарения признаны недействительными. И это решение суда уже вступило в законную силу.

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