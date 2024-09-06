Депутаты сделали заявление о переводе времени

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Сегодня под председательством спикера Мажилиса Ерлана Кошанова состоялось расширенное заседание фракции партии Amanat. После него депутаты Максат Толыкбай, Ринат Зайытов, Нуртай Сабильянов, Лукбек Тумашинов и Самат Нуртаза записали видеообращение к казахстанцам, где предложили вернуть прежний часовой пояс в стране.

"Мы бы хотели сделать специальное заявление, основываясь на многочисленных жалобах и пожеланиях граждан. Во время поездок по регионам, особенно в Восточный Казахстан, Павлодар, Северо-Казахстанскую области, области Абай и Жетысу, самым частым вопросом было изменение часового пояса. Тому свидетели - мои коллеги. Народ требует вернуть прежний часовой пояс. Возможно, данный часовой пояс удобен для Костаная, Кызылорды и Западного Казахстана, но неэффективен для Восточного Казахстана. У нас в Восточном Казахстане рассвет наступает в два с половиной ночи, люди просыпаются от мычания коров, а к пяти-шести вечера уже темно. В таких условиях ученикам во второй и третьей смене сложно возвращаться домой. В сельской местности нет уличного освещения, что усугубляет проблему", - озвучил заявление депутат Максат Толыкбай.

По словам депутата, партия Amanat проведет специальные слушания на пленарном заседании Парламента.

"Поскольку территория страны обширна, вопрос смены часового пояса следовало изучить заранее с учетом географических особенностей. Мы должны учитывать, как это влияет на здоровье и сколько энергии мы тратим чрезмерно. Поэтому сегодня мы провели заседание фракции. Созовем собрание, на которое пригласим членов правительства, ученых и экспертов. Если у вас есть конкретные предложения, мы обсудим их вместе и постараемся повлиять на принятие окончательного решения правительством", - заключил мажилисмен.

Ранее депутат раскритиковал перевод времени в Казахстане.

В августе Министерство торговли и интеграции озвучило окончательное решение по петиции о часовом поясе. Тогда Шаккалиев заявил, что на основании обоснованных научных международных исследований о положительном эффекте стандартного поясного времени и при отсутствии подтверждающих данных о негативном влиянии на здоровье населения от перевода времени Минторговли приняло решение отказать в удовлетворении петиции.

В ночь с 29 февраля на 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс.