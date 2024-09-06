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06.09.2024, 16:42

Депутаты сделали заявление о переводе времени

Новости Казахстана 0 503

Депутаты Мажилиса от партии Amanat сделали заявление по вопросу перевода времени в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Сегодня под председательством спикера Мажилиса Ерлана Кошанова состоялось расширенное заседание фракции партии Amanat. После него депутаты Максат Толыкбай, Ринат Зайытов, Нуртай Сабильянов, Лукбек Тумашинов и Самат Нуртаза записали видеообращение к казахстанцам, где предложили вернуть прежний часовой пояс в стране.

"Мы бы хотели сделать специальное заявление, основываясь на многочисленных жалобах и пожеланиях граждан. Во время поездок по регионам, особенно в Восточный Казахстан, Павлодар, Северо-Казахстанскую области, области Абай и Жетысу, самым частым вопросом было изменение часового пояса. Тому свидетели - мои коллеги. Народ требует вернуть прежний часовой пояс. Возможно, данный часовой пояс удобен для Костаная, Кызылорды и Западного Казахстана, но неэффективен для Восточного Казахстана. У нас в Восточном Казахстане рассвет наступает в два с половиной ночи, люди просыпаются от мычания коров, а к пяти-шести вечера уже темно. В таких условиях ученикам во второй и третьей смене сложно возвращаться домой. В сельской местности нет уличного освещения, что усугубляет проблему", - озвучил заявление депутат Максат Толыкбай.

По словам депутата, партия Amanat проведет специальные слушания на пленарном заседании Парламента.

"Поскольку территория страны обширна, вопрос смены часового пояса следовало изучить заранее с учетом географических особенностей. Мы должны учитывать, как это влияет на здоровье и сколько энергии мы тратим чрезмерно. Поэтому сегодня мы провели заседание фракции. Созовем собрание, на которое пригласим членов правительства, ученых и экспертов. Если у вас есть конкретные предложения, мы обсудим их вместе и постараемся повлиять на принятие окончательного решения правительством", - заключил мажилисмен.

Ранее депутат раскритиковал перевод времени в Казахстане.

В августе Министерство торговли и интеграции озвучило окончательное решение по петиции о часовом поясе. Тогда Шаккалиев заявил, что на основании обоснованных научных международных исследований о положительном эффекте стандартного поясного времени и при отсутствии подтверждающих данных о негативном влиянии на здоровье населения от перевода времени Минторговли приняло решение отказать в удовлетворении петиции.

В ночь с 29 февраля на 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс.

 

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