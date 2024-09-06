Казахстанец звонком из колонии “заработал“ 50 миллионов

В Усть-Каменогорске осудили мошенника, который, находясь в местах лишения свободы, обманул бизнесмена на 50 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Получив доступ к сотовому телефону, осужденный звонил крупным предпринимателям региона. Он представлялся им заместителем акима области и предлагал помощь в устранении последствий паводков.

"Злоумышленник признан виновным в завладении 50 миллионами тенге, которые он получил от предпринимателя под предлогом дальнейшего предоставления льгот и преференций его бизнесу. Приговором суда путем сложения ранее вынесенного наказания ему назначено 8 лет лишения свободы", - сообщили в Антикоре.

Приговор в законную силу не вступил.