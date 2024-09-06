Адвокат семьи Салтанат Нукеновой вошла в рейтинг Forbes

В сентябрьском номере журнала Forbes Woman Казахстан впервые опубликован рейтинг самых влиятельных женщин страны. На обложке нового выпуска – адвокат Жанна Уразбахова, передает Liter.kz со ссылкой на Forbes .

Фото: instagram.com/advokatzhanna

Редактор по рейтингам Forbes Kazakhstan Ардак Букеева и ее команда проделали большую работу, отобрав 42 из 110 номинанток для лонг-листа. Эти кандидатуры были оценены по шестибалльной шкале экспертами.

В первом рейтинге представлены 25 женщин, средний возраст которых составляет 51 год. Лидером списка стала Умут Шаяхметова. В журнале также представлены интервью с женщинами, представляющими науку и правозащиту, а также кейс “Казпочты” под управлением Асель Жанасовой.

“Адвокат Жанна Уразбахова заняла 12-е место в рейтинге, она стала известной благодаря делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Также в номере – интервью с профессором Кунсулу Закарья, советником президента РК по науке и инновациям, создавшей казахстанскую вакцину против COVID-19, и директором Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова Анар Фазылжановой, под руководством которой начнется преподавание казахского языка в Оксфорде с сентября 2024 года”, – отмечает издание.

Специальный блок под названием “Женщины гор” посвящен выдающимся женщинам Центральной Азии и Казахстана, покоряющим вершины мировых гор.

“Казахстанские женщины совмещают карьеру, воспитание детей, быт, постоянно растут, обучаются и развиваются. Наши женщины заслуживают возглавить рейтинги самых успешных!” – поблагодарила издание Жанна Уразбахова.

Обложка нового выпуска Forbes Woman