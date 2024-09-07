Казахстан взял шестую медаль на Паралимпиаде

Дзюдоистка Даяна Федосова принесла Казахстану шестую медаль на Паралимпийских играх-2024 в Париже (Франция), передает Tengri Sport .

Фото: Паралимпийский комитет/Нұрғали Жұмағазы

В схватке за бронзу в классе J2 в весовой категории до 57 килограммов она победила представительницу Турции Донду Есилюрт со счетом 11:0.

Фото: Паралимпийский комитет/Нұрғали Жұмағазы

Казахстан побил рекорд по медалям на Паралимпийских играх

Ранее казахстанский пловец Нурдаулет Жумагали, который выступил в финале в плавании на 100 метров брассом в классе SB13, стал серебряным призером Паралимпийских игр.

Золото Казахстану принесла дзюдоистка Акмарал Науатбек, выступающая в весовой категории до 48 килограммов. В финале она победила представительницу Франции Сандрин Мартине.

Первая золотая медаль была заработана в дисциплине "парапауэрлифтинг", в которой выступил Давид Дегтярев. Серебро заработал Еркин Габбасов в пулевой стрельбе из пневматической винтовки, стоя с дистанции 10 метров, а бронзу заполучил Дастан Мукашбеков в дисциплине "метание ядра".

При этом Казахстан остался на 34-м месте медального зачета Паралимпиады (6 наград -2 золота, 2 серебра, 2 бронзы).

В мужской сетке казахстанский дзюдоист Ергали Шамей вышел в финал в классе J1 в категории до 73 килограммов. В решающей схватке за золото он встретится против румына Флорина-Александру Бологи.