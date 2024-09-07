18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
480.55
533.75
5.36
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
06.09.2024, 19:28

Казахстан взял шестую медаль на Паралимпиаде

Новости Казахстана 0 515

Дзюдоистка Даяна Федосова принесла Казахстану шестую медаль на Паралимпийских играх-2024 в Париже (Франция), передает Tengri Sport.

Фото: Паралимпийский комитет/Нұрғали Жұмағазы
Фото: Паралимпийский комитет/Нұрғали Жұмағазы

В схватке за бронзу в классе J2 в весовой категории до 57 килограммов она победила представительницу Турции Донду Есилюрт со счетом 11:0.

Фото: Паралимпийский комитет/Нұрғали Жұмағазы

Казахстан побил рекорд по медалям на Паралимпийских играх

Ранее казахстанский пловец Нурдаулет Жумагали, который выступил в финале в плавании на 100 метров брассом в классе SB13, стал серебряным призером Паралимпийских игр.

Золото Казахстану принесла дзюдоистка Акмарал Науатбек, выступающая в весовой категории до 48 килограммов. В финале она победила представительницу Франции Сандрин Мартине.

Первая золотая медаль была заработана в дисциплине "парапауэрлифтинг", в которой выступил Давид Дегтярев. Серебро заработал Еркин Габбасов в пулевой стрельбе из пневматической винтовки, стоя с дистанции 10 метров, а бронзу заполучил Дастан Мукашбеков в дисциплине "метание ядра".

При этом Казахстан остался на 34-м месте медального зачета Паралимпиады (6 наград -2 золота, 2 серебра, 2 бронзы).

В мужской сетке казахстанский дзюдоист Ергали Шамей вышел в финал в классе J1 в категории до 73 килограммов. В решающей схватке за золото он встретится против румына Флорина-Александру Бологи.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?