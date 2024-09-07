Премьер Бектенов высказался о строительстве АЭС

Фото: depositphotos.com

В кабмине считают, что атомная энергетика может стать базовым источником энергии для Казахстана и способствовать устойчивому развитию энергетической системы в случае положительного решения на референдуме. Сейчас энергопотребление в стране составляет около 17 гигаватт, что превышает возможности внутреннего производства.

"Надежность и стабильность энергетической системы - первостепенная задача правительства. Нарастающие вызовы требуют кардинально новых подходов и решения многолетней проблемы. Казахстану нужно внедрять новый основной генератор электроэнергии. Если на референдуме, который Президент назначил на 6 октября, будет поддержка народа, то мы пойдем в этом направлении. Без этого невозможно ни развитие промышленности, ни обычное жизнеобеспечение. Все это даст возможность стране развиваться", - сказал Олжас Бектенов во время встречи с коллективом Степногорского горно-химического комбината.

Отмечается, что при строительстве АЭС планируется создать не менее 10 тысяч рабочих мест, на этапах эксплуатации и обслуживания станции - до 2 тысяч постоянных.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев, говоря о развитии альтернативных источников энергии, отметил, что атомные электростанции способны работать практически круглосуточно и круглый год, что обеспечивает высокий коэффициент использования установленной мощности и эффективную отдачу от инвестиций. Сегодня более 200 АЭС успешно функционируют в свыше 30 развитых и развивающихся странах мира