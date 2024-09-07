Казахстанским журналистам ограничивают доступ к чиновникам. Что происходит

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Стоит отметить, что пандемия коронавируса наложила свои отпечатки на условия работы казахстанских журналистов, особенно в Астане. В 2020 году представители СМИ в связи с карантином перешли на онлайн формат работы. Доступ в правительство, Мажилис, Сенат, министерства и на площадки проведения брифингов был закрыт. Пресс-службы организовали к ним удаленный доступ. Тогда же популярность набрал Zoom - только так журналисты могли задать важные вопросы чиновникам.

Но "пандемийные" ограничения были вынужденными. Спустя время представители СМИ вернулись в здания госорганов, но всех обязывали носить маски. Кое-где продолжали требовать результаты ПЦР-тестов.

Когда в мае 2023 года пандемия завершилась, причины ограничивать доступ СМИ к чиновникам исчезли. Однако в сентябре того же года в правительстве "скрыли" министров от журналистов.

По новым правилам на заседания правительства, которые традиционно проходят каждый вторник, стали приходить только те министры или вице-министры, которые отчитываются по повестке. Все остальные подключались по видеоконференцсвязи.

В пресс-службе правительства Казахстана заявили, что новый формат ввели якобы "для повышения оперативности и эффективности работы министров, а также в соответствии с указом о дебюрократизации". Проблема в том, что теперь журналистам стало сложнее получать ответы на актуальные вопросы.

Все усложнилось, когда выяснилось, что в кулуарах члены кабмина больше не появятся. Дело в том, что заседания правительства проходят на третьем этаже Дома правительства в отдельном зале. На том же этаже находился пресс-центр для представителей СМИ, где журналисты готовили свои материалы. После окончания заседания журналисты выходили в коридор, где получали возможность задать членам правительства вопросы, важные как для них, так и для казахстанцев. В том же коридоре можно было пообщаться с премьером, который неоднократно комментировал острые вопросы, например, по ценам на авиатопливо.

По новым правилам, которые придумали в правительстве, министры, вице-министры и другие чиновники стали выходить на брифинги по конкретным темам. Обычно по два спикера за раз. Пресс-конференции проводились по заранее согласованным темам и графику. Журналисты сетовали, что инциденты и другие события не происходят по расписанию, а потому такой формат работы является нежизнеспособным. Чиновникам новые правила, напротив, понравились. Так, министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев назвал нововведение "более цивилизованным форматом взаимодействия с журналистами".

Год завершился, но правила остались прежними. В феврале 2024 года правительство обновилось. Новая пресс-служба правительства ввела некоторые изменения, включая перевод журналистов в новый пресс-центр на втором этаже здания в августе этого года.

Стоит отметить, что новый зал получился просторным, оснащенным всем необходимым для работы журналистов. Однако за это последним закрыли доступ на третий и другие этажи. Возле лестниц и лифтов выставили охрану и предупредили, что "посторонним вход воспрещен". За нарушение предполагается наказание, однако какое конкретно, не уточнялось.

6 сентября журналистка одного из казахстанских изданий Жания Уранкаева получила официальное письмо от руководителя пресс-службы правительства. В нем говорилось, что ей ограничен доступ в здание Дома правительства за нарушение "правил о пропускном и внутриобъектовом режиме". Позднее стало известно, что доступ ограничили до 31 декабря 2024 года. Журналистка заявила, что намерена оспаривать запрет.

В Парламенте Казахстана в этом году тоже произошли изменения. Первое совместное заседание палат в новом политическом сезоне 2 сентября прошло в здании правительства. Все дело в том, что прежний зал совместных заседаний отдали под пленарные заседания Мажилиса в связи с его усилением. Раньше депутаты Мажилиса каждую среду собирались в зале на третьем этаже. Там же с ними и другими спикерами могли пообщаться журналисты - уйти с этажа было нельзя, не пройдя мимо представителей СМИ. Выйти из нового зала легче: путей для отступления у министров и депутатов стало много. Кроме того, операторам закрыли доступ внутрь зала пленарных заседаний. Раньше они могли зайти на 10-15 минут, чтобы "набрать" кадры.

3 сентября в правительстве обсудили меры по реализации Послания Президента народу Казахстана. Впервые за долгое время после пандемии коронавируса заседание прошло без участия журналистов. При этом многие министры присутствовали на заседании онлайн. Тогда представители пресс-службы заявили, что брифинг по итогам заседания не предусмотрен, а, значит, и приходить в здание Дома правительства им не нужно.

Такие случаи с ограничением к источникам информации нередки. Казахстанские журналисты переживают не только за отсутствие прямого взаимодействия с чиновниками, курирующими те или иные вопросы, но и за будущее в профессии.

В августе в Казахстане приняли новые правила аккредитации для СМИ, разработанные Министерством культуры и информации. Документ вызвал большой резонанс в медиа-сообществе, журналисты встречались с главой ведомства Аидой Балаевой и просили отменить отдельные нормы (писать только для одного СМИ, от которого аккредитован корреспондент, или задавать вопросы только по теме встречи). Однако аргументы представителей средств массовой информации поддержаны не были. За нарушение этих правил журналиста могут лишить аккредитации.