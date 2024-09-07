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06.09.2024, 21:11

Напряженная игра: сборная Казахстана сдержала Норвегию с Холандом

Новости Казахстана 0 649

В Алматы завершился матч второго дивизиона Лиги наций между национальными командами Казахстана и Норвегии, передает Tengri Sport.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

Игра прошла на стадионе "Центральный" в Алматы и завершилась со счетом 0-0. В преддверии матча эксперты предрекали победу гостевой команде, а топ-форварду "Манчестер Сити" Эрлингу Холанду - обилие голов. Но защитная линия Казахстана сумела остановить звезду мирового футбола.

Игра проходила в напряжении на протяжении всего отведенного времени, а самый опасный момент случился на 90-й минуте, когда после подачи с левого фланга по воротам Игоря Шацкого был нанесен удар от Синнре Валле Эгели "со второго этажа".

Похожий момент случился в самом начале второго тайма: Эрлинг Холанд не сумел забить гол, находясь в двух метрах от ворот.

Национальная команда удерживала мяч на протяжении 30 процентов игрового времени, Норвегия же доминировала по этому показателю - 70 процентов. Также норвежцы имели преимущество по ударам в сторону ворот: 19 против 4.

Казахстан не сумел нанести ни одного удара в створ, а подопечные Столе Сольбаккена пробили по воротам Шацкого дважды. В обоих моментах голкипер "Актобе" сумел сохранить ворота в неприкосновенности.

Фото: Tengrinews.kz/Алихан Сариев

Общая стоимость игроков сборной Норвегии составляет 456,45 миллиона евро, сборной Казахстана - 18,75 миллиона (более чем в 24 раза дешевле). Также норвежцы занимают более высокий рейтинг в списке лучших команд планеты по версии ФИФА (50-е место против 109-го у Казахстана).

Отметим, что матч стал дебютным для Станислава Черчесова на посту главного тренера казахстанской команды. Российский специалист возглавил сборную Казахстана в июне.

Что касается самой игры, билеты на нее можно было приобрести только онлайн. Несмотря на меры предосторожности, часть мест досталась перекупщикам. Это связано с высоким спросом, который вызвал приезд Холанда.

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" является одним из самых дорогих игроков планеты. Популярный интернет-портал Transfermarkt оценивает форварда в 180 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел 45 матчей на клубном уровне, в которых отличился 38 раз. Также на его счету 5 голевых передач.

Что касается другого топ-футболиста норвежцев Мартина Эдегора, он выступает за лондонский "Арсенал". 25-летний вингер закрепил за собой статус самого молодого футболиста в истории, вышедшего на поле в футболке мадридского "Реала" и своей национальной сборной. Мартин является действующим капитаном английской команды и сборной Норвегии. Его Transfermarkt оценил в 110 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Мартин вышел на поле 48 раз в различных клубных турнирах, забил 11 голов и отдал 11 голевых передач.

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