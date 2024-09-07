Мужчина ударил ножом подростка в Алматы: почему прекратили уголовное дело

В полиции объяснили, почему уголовное дело о нападении на подростка в Алматы было изменено на административное, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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В пресс-службе департамента полиции Алматы рассказали о расследовании дела по нападению нетрезвого мужчины на двух подростков, одного из которых он ударил ножом. Подозреваемого задержали и доставили в полицию.

С учетом заключения судебно-медицинской экспертизы, уголовное дело было прекращено и материал выделен в отдельное производство для привлечения виновного к административной ответственности, с чем прокуратура Турксибского района согласилась, - сообщили в полиции.

Однако, на данный момент департамент полиции внес представление в прокуратуру Алматы об отмене решения о прекращении уголовного дела и его направлении для расследования.

Напомним, что инцидент произошел 15 мая 2024 года. Пострадавший с другом чинили мопед с другом чинили мопед для продажи: ковырялись в нем, заводили, он глох, опять ремонтировали. Когда они проезжали мимо одного из домов, их остановил неизвестный мужчина, который был пьян. Между ними возник конфликт, в результате которого мужчина ударил ножом в плечо одного из подростков.