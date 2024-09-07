В Казахстане впервые вынесли приговор по новой статье

Заключенному одного из учреждений Костанайской области впервые добавили срок по новой статье Уголовного кодекса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС).

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В Костанайской области заключенный, отбывавший срок за убийство, демонстративно разбил камеру наблюдения. Ранее он получил 36 взысканий, ему определена третья отрицательная степень поведения. Департаментом уголовно-исполнительной системы по Костанайской области был подан иск о возмещении ущерба, причиненного в ходе поломки камеры. Также возбуждено уголовное дело по факту порчи видеонаблюдения.

Осужденный признал свою вину и его представители возместили ущерб в сумме 111 тысяч 400 тенге. Он пояснил, что сломал камеру, потому что "сдали нервы".

Судом города Костаная за порчу видеонаблюдения осужденному назначен срок в виде одного года лишения свободы, с частичным присоединением неотбытого срока наказания по предыдущему приговору, и окончательно назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности, - сообщили в КУИС.

Ранее по поручению Президента была введена уголовная ответственность за порчу видеокамер в пенитенциарных учреждениях страны. Санкция статьи предусматривает наказание от шести месяцев до семи лет лишения свободы.