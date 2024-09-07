Водитель намеренно сбил женщину в Карагандинской области (ВИДЕО)

Трагедия произошла в ночь с 15 на 16 августа на улице Чкалова в Сарани. Огласку инцидент получил после того, как родные погибшей опубликовали в соцсетях видео с камер видеонаблюдения, передает Liter.kz со ссылкой на Telegram-канал “Вечерняя Караганда” .

Фото: Pixabay

Судя по кадрам видео, это не ДТП со смертельным исходом, а преднамеренное убийство.

По факту наезда на пешехода, имевшего место 16 августа в городе Сарань, в тот же день начато досудебное расследование. 22-летний водитель автомашины BMW задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится комплекс всех необходимых мероприятий, направленных на объективное и всестороннее расследование, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

У погибшей остались трое детей, один из них несовершеннолетний. Родные ищут свидетелей ДТП.