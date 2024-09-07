Перепутала: невеста вместо «сәлем салу» помахала гостям и рассмешила Казнет

В торжественный момент вместоттрадиционного национального привествия «сәлем салу» перед старшими, невеста, в момент снятия вуали, помахала гостям рукой и мило улыбнулась.

«Ой не могу ? до чего же милая невеста», «Дай Аллах что бы всю жизнь радовалась и улыбалась красавица?», «А мне все понравилось, какое салем салу?, когда она так счастлива. Пусть будут все рады ее лучезарной улыбке», «Она просто светится от счастья. Дай Бог, чтоб ваша жизнь семейная сложилась благополучно?», - шутят казахстанцы.