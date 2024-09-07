Астанчанка под видом волонтера обманывала пожилых

Жительница Астаны обманывала пенсионерок, подменяя их деньги на сувенирные банкноты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на департамент полиции столицы.

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28-летняя мошенница входила в доверие к пенсионерам, представляясь волонтером, якобы помогающим бабушкам. Одной из ее жертв стала 84-летняя жительница Астана. Зайдя в ней домой, женщина попросилась в туалет, а затем обыскала комнаты, где обнаружила и подменила на сувенирные деньги 50 тысяч тенге.

Во втором случае мошенница таким же образом похитила 40 тысяч тенге у 82-летней женщины, которая отложила деньги на покупку продуктов.

Сотрудники полиции района Сарыарка задержали подозреваемую. У нее были изъяты украденные деньги и сувенирные банкноты. Выяснилось, что задержанная ранее была судима. На данный момент она находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

Департамент полиции Астаны призывает граждан быть внимательными и не доверять незнакомым людям. Особое внимание рекомендуется уделять пожилым людям, которые могут стать жертвами мошенничества.