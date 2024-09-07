Что изменилось на пунктах пропуска на границе Казахстана с Китаем

На пропускных пунктах страны системно внедряют цифровые сервисы. С развитием транспортно-логистической отрасли в ходе рабочей поездки в область Жетысу и Алматинскую область ознакомился министр финансов РК Мади Такиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Глава Минфина посетил таможенные посты "Нур Жолы" и "Калжат", расположенные на границе Казахстана с Китаем.

"Через автомобильный пункт пропуска "Нур Жолы" проследовало 266,5 тысяч автотранспортных средств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пропускная способность увеличилась в 2 раза. Через автомобильный пункт пропуска "Калжат" проследовало около 30 тысяч автотранспортных средств за 8 месяцев 2024 года. В сравнение с тем же периодом прошлого года пропускная способность выросла на 24%. В целях развития транзитного потенциала страны и увеличения товарооборота с сопредельными странами, Правительством начата полномасштабная модернизация пунктов пропуска на границе с Китайской Народной Республикой, Республикой Узбекистан и Туркменистаном", - говорится в сообщении.

Напомним, модернизация охватила девять автомобильных пунктов пропуска, пять из них расположены на границе с КНР.

Модернизация включает в себя, по сути, строительство новых пунктов пропуска со сносом старой инфраструктуры, которая не соответствовала современным требованиям.

Наряду с модернизацией проводится работа по цифровизации и централизации контроля таможенных постов в главное диспетчерское управление, которое будет находится Астане, где будут размещаться смежные контролирующие службы, в том числе и погранслужба.

Изменения позволят улучшить инфраструктуру пунктов пропуска, будут созданы все условия для комфортного прохождения границы и качественного проведения государственных видов контроля, увеличить пропускную способность в 6 раз и сократить время прохождения границы до 30 минут путем автоматизации всего цикла перемещения товаров.

Помимо этого, в активной стадии разработки находится новая таможенная информационная система "Кеден", которая станет новой цифровой реальностью в таможенной сфере страны и заменит действующие системы "АСТАНА-1", "Единое окно по экспортно-импортным операциям", "ТАИС-2", "ЦОУ". Новая система будет представлять собой таможенную экосистему, включающую в себя все этапы таможенных операций и взаимодействия со всеми ее участниками, начиная от ввоза и получения разрешительных документов, заканчивая контролем после выпуска товаров, - отметили в ведомстве.

Мади Такиев также ознакомился с деятельностью международного транспортно-логистического центра ТОО "Nur Zholy Customs Service", где осмотрел новые склады временного хранения для негабаритных транспортных средств.

Объединенными усилиями ТОО "Nur Zholy Customs Service" с таможенными и пограничными службами была увеличена площадь международный транспортно-логистический центр, изменена технологическая схема заезда, введен круглосуточный режим работы, обеспечив увеличение пропускной способности с 200 до 1 500 грузовых автотранспортных средств в сутки.

Завершено строительство склада временного хранения для негабаритных транспортных средств с привлечением инвесторов на расстоянии 5 км от пункта пропуска, ожидаемое открытие улучшит логистические процессы.

Подписано два меморандума с крупнейшими китайскими компаниями, направленных на оптимизацию транзита и улучшение условий для участников внешнеэкономической деятельности, в том числе по обмену таможенными данными с Китайской Народной Республикой.

Создаются рабочие места и предоставляются социальные гарантии, способствуя развитию региона и улучшению жизни в приграничных районах. Было увеличение рабочих мест с 35 до 110.

С привлечением инвесторов на пункте пропуска "Калжат" построена временная объездная дорога для негабаритных транспортных средств, что позволило обработать 328 единиц таких транспортных средств.

В рамках рабочей поездки Мади Такиев вместе с акимом региона Маратом Султангазиевым провели встречу с жителями села Чунджа.

Министр отметил, что в своем Послании народу Казахстана глава государства, уделил особое внимание социально-экономическим вопросам. Поэтому одно из важнейших направлений работы МФ РК и правительства в целом – поддержка социальной сферы. На это в 2025 году будет направлено 9,8 трлн тенге. Статья расходов увеличилась на 794 млрд тенге по отношению к 2024 году.

В 2025 году регионам за счет средств республиканского бюджета будет выделено 7,4 трлн тенге с увеличением на 348 млрд тенге. В частности, субвенции Алматинской области достигнут 203,6 млрд тенге. Средства пойдут на образовательные гранты, обеспечение населения водоснабжением, ремонт теплосетей, газификацию населённых пунктов, ремонт автодорог, поддержку бизнеса.