Кофе и здоровье: врач рассказал, кому стоит отказаться от этого напитка

Чем может навредить чрезмерное употребление кофе, а в чем его польза? И сколько все-таки чашек этого напитка разрешено пить в течение дня? На эти вопросы ответил врач-кардиолог больницы медицинского центра управления делами Президента Данияр Байгожин, передает Tengri Life .

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Сколько чашек кофе можно пить ежедневно?

По словам кардиолога Данияра Байгожина, взрослый человек может пить около 3-4 чашек кофе в день или 400 миллиграмм, если нет противопоказаний (о них мы расскажем ниже).

У большинства людей умеренное потребление кофе до 4 чашек в день может быть частью здоровой, сбалансированной диеты и активного образа жизни. Беременным рекомендуется ограничить потребление кофеина до 200 миллиграмм, - рассказал врач.

Кому нельзя пить кофе?

Как отметил специалист, в целом беременным кофе пить можно, но не рекомендуется, так как бодрящий напиток повышает вероятность выведения из организма кальция, который необходим для формирования скелета плода.

Детям и страдающим бессонницей также не рекомендуют пить кофе. В случае с последними напиток будет приводить к возбуждению нервной системы, что никак не поспособствует улучшению сна.

Кофе не рекомендуется при менопаузе, пациентам с артериальной гипертензией, потому что он повышает артериальное давление; людям с нарушениями ритма сердца, так как повышает частоту сердечных сокращений, язвенной болезнью желудка - повышает кислотность, а также пациентам с остеопорозом, - объяснил Данияр Байгожин.

Какой кофе полезнее и почему?

Врач советует казахстанцам выбирать фильтр-кофе. Для его приготовления горячую воду проливают через молотый кофе, насыпанный в бумажный фильтр. Таким образом, гуща остается в фильтре, а напиток - в чашке.

Если не добавлять в кофе молоко и сахар, в одной чашке содержится 2,4 калории. Сам по себе кофе не содержит жиров и подсластителей, поэтому его умеренное потребление может оказаться полезным.

Согласно исследованию, умеренное употребление такого кофе сокращает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Воздействуя на мозг, кофеин блокирует влияние нейротрансмиттера под названием "аденозин". Это увеличивается количество других нейротрансмиттеров: норадреналина и дофамина, что повышает возбудимость нейронов, - рассказал Байгожин.

В результате любители кофе становятся энергичнее, у них улучшается настроение, снижается риск возникновения депрессивных расстройств, повышается скорость реакции и общая когнитивная функция.

Чем опасно злоупотребление кофе?

Чрезмерное потребление кофеина стимулирует диурез - процесс образования и выведения мочи.

Кроме того, чем больше кофе пьет человек, тем больше кальция и магния выводится из его организма. Это, по словам специалиста, может привести к развитию остеопороза. Также большое количество выпитого кофе может спровоцировать тремор пальцев рук и ног, повышенную тревожность и даже приступы паники.

У людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы высокие дозы кофеина вызывают тахикардию, повышение артериального давления, аритмию. Также длительный прием кофе в больших дозах может привести к язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, - предупредил кардиолог.

Он добавил, что кофеин лишь на время помогает активизировать физиологические ресурсы организма, после чего наступает еще большая усталость и истощение.