Казахстанка не смогла заработать на квартире в Дубае и подала в суд

Казахстанка заплатила за обучение заработку на недвижимости и вложилась в покупку квартиры в Дубае. Однако заработать на этом так и не смогла, после чего обратилась в суд, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой город" .

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В 2023 году жительница Уральска заключила договор с ТОО о том, что они обучат ее заработку на продаже недвижимости. За обучение женщина заплатила 1,6 миллиона тенге. Затем, по предложению ТОО, она перевела строительной компании в ОАЭ 18 тысяч дирхамов (около 2,3 миллиона тенге) и 40 тысяч дирхамов (около 5,2 миллиона тенге) для покупки однокомнатной квартиры в Дубае.

По договору за год она должна была заработать 1,6 миллиона тенге, используя теоретические и практические знания, полученные на курсе, а также получить инвестиционную прибыль с проектов. В противном случае ТОО должно было вернуть ей деньги, потраченные на обучение, а также доплатить сверху.

Квартиру продать так и не удалось, и прибыль от инвестиций женщина так и не получила. Она обратилась в суд, потребовав взыскать с ТОО 3,2 миллиона тенге. Суд удовлетворил ее иск.