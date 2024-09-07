Серебряному призеру Паралимпийских игр закроют ипотеку

Еркин Габбасов, серебряный призер Паралимпиады-2024 стал обладателем сертификата на семь млн тенге от министерства цифрового развития РК. Глава ведомства также заявил, что закроет ипотечное кредитование победителя, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: кадр из видео

Пост разместила пресс-служба Минцифры.

Мы очень гордимся тем, что среди нас есть спортсмен, который принес Казахстану первую медаль в паралимпийской стрельбе. Еркин работает в Кокшетауском специализированном центре обслуживания населения с 2014 года. Его путь к успеху — это история упорства и силы духа, - написано в релизе.

Министр цифрового развития Жаслан Мадиев лично поздравил и вручил Еркину благодарственное письмо, а также медаль «Үздік цифрландырушы». Наше Министерство решило помочь ему в закрытии долговых обязательств по ипотеке и дополнительно сертификат на 7 млн тенге.

Напомним, Еркин Габбасов принес первую медаль в копилку сборной Казахстана на Паралимпийских играх в Париже.