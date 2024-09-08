Мошенница обманывала предпринимателя, представившись женой его работника

В Акмолинской области мошенница обманывала директора фирмы, представившись женой его сотрудника, передает Liter.kz.
По данным департамента полиции региона, за помощью обратился директор одного из местных ТОО села Жалтырь, рассказав, что стал жертвой мошенников.
Пострадавшему в разный период времени три раза звонила с разных номеров женщина и рассказывала, что является женой, потом сестрой рабочего, назвав фамилию работника, и сообщила, что у них болеет ребенок, которому срочно нужна операция, однако на необходимые лекарства у них нет средств. Мужчина, зная, что у него есть такие работники, спокойно перечислял нужную сумму. Однако позже узнал, что у данных работников нет больных детей, которые нуждались бы в медицинской помощи, - сообщили полицейские.
Сумма ущерба составила 170 тысяч тенге. По факту мошенничества начато досудебное производство. Подозреваемая – 59-летняя односельчанка пострадавшего.
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