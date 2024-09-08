Мошенница обманывала предпринимателя, представившись женой его работника

По данным департамента полиции региона, за помощью обратился директор одного из местных ТОО села Жалтырь, рассказав, что стал жертвой мошенников.

Пострадавшему в разный период времени три раза звонила с разных номеров женщина и рассказывала, что является женой, потом сестрой рабочего, назвав фамилию работника, и сообщила, что у них болеет ребенок, которому срочно нужна операция, однако на необходимые лекарства у них нет средств. Мужчина, зная, что у него есть такие работники, спокойно перечислял нужную сумму. Однако позже узнал, что у данных работников нет больных детей, которые нуждались бы в медицинской помощи, - сообщили полицейские.