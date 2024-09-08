Несколько вагонов контрабандной пшеницы пытались ввезти в Казахстан

С момента введения запрета на ввоз зерна в Казахстан наблюдается множество попыток нелегального ввоза запрещенной продукции, при этом используются различные методы обхода установленных ограничений, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК .

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Так, 6 сентября на железнодорожных фитосанитарных постах Западно-Казахстанской области инспекторы территориальной инспекции обнаружили и возвратили четыре вагона пшеницы (251 тонна) из Саратовской области России. Эти вагоны были предназначены для отправки в Талдыкорган. Данный инцидент указывает на продолжающиеся попытки контрабанды зерна в страну.

Инспекторы по карантину растений ведут постоянный контроль и надзор, проводя проверки и анализируя информацию, чтобы выявлять нарушения и обеспечивать фитосанитарную и продовольственную безопасность Казахстана.

Напомним, что для защиты внутреннего рынка и предотвращения случаев реэкспорта зерна 26 июля 2024 года была принята мера о запрете ввоза пшеницы всеми видами транспорта из третьих стран и стран ЕАЭС на территорию Казахстана до 31 декабря 2024 года, за исключением случаев транзита через страну.