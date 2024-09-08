Сообразили на троих: депутат Алматинской области и два чиновника устроили пышное застолье в рабочее время

Пышное застолье в одном из кафе райцентра с участием депутата Алматинского областного маслихата Ляззата Турлашева и двух заместителей акима Кербулакского района области Жетысу — Нурлана Абденова и Даурена Жолжанова сняла на видео 6 сентября гражданская активистка из Сарыозека Кунсулу Мулькибаева, сообщает корреспондент Orda.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

Помимо закусок, на столе стояли рюмки с коньяком и кружки с пивом. На видео видно, как застигнутые врасплох чиновники закрывают лица, а двое из них и вовсе пытались бежать.

Активистка не растерялась и вызвала полицию. Однако, как уверяет женщина, они не стали составлять протоколы об административном правонарушении, сославшись на отсутствие со стороны чиновников хулиганских действий.

Я настояла на том, чтобы полицейские их задержали и повезли на освидетельствование. Пока стражи порядка раздумывали, что делать, один из участников застолья сбежал. К сожалению, мы не смогли его догнать, он скрылся, другого не стали задерживать, - сетует Мулькибаева, демонстрируя видео с погоней за чиновниками.

Позже Кунсулу с полицейскими вернулась в кафе и на камеру продемонстрировала содержимое стаканов.

В маленьких стопках был коньяк, а в больших кружках пиво! Но полицейские даже не отобрали образцы для экспертизы, - возмущается активистка.

Сегодня Кунсулу Мулькибаева обратилась в прокуратуру Кербулакского района с жалобой на сотрудников полиции за то, что они не приняли её сообщение во внимание.