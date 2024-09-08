Во время ремонта в казахстанской школе обрушилась стена

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Как сообщили в областном управлении образования, инцидент произошел 7 сентября.

"В это время детей и педагогов в школе не было, пострадавших нет. На месте работает комиссия, в кратчайшие сроки будет проведено техническое обследование и получено заключение. Виновные лица будут привлечены к ответственности. Учащиеся переведены на дистанционное обучение", - заявили в управлении.

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В адрес подрядчика, затянувшего ремонт, направлена претензия и подготавливаются материалы в суд для признания его недобросовестным участником государственных закупок. В управлении также сообщили, что на объект неоднократно выезжали их представители, сотрудники акимата области и Аулиекольского района.