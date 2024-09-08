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07.09.2024, 21:55

Бишимбаева хотели лишить родительских прав, но не получилось

Новости Казахстана 0 548

Бывшая жена осужденного за убийство Куандыка Бишимбаева – Назым Кахарман рассказала о неудачной попытке лишить экс-супруга отцовских прав. В браке у них родилось трое детей, и женщина инициировала судебный процесс, но суд принял решение отказать ей, передает Liter.kz.

© Фото: Верховный Суд Республики Казахстан
© Фото: Верховный Суд Республики Казахстан

Назым Кахарман отметила, что процесс был затянут бесконечными переносами. По ее словам, слушания не начинались до тех пор, пока экс-супруга не подключали к суду по видеосвязи.

Очень тяжело дался этот процесс эмоционально, я потратила много энергии и сил на ожидание, - делится переживаниями женщина.

Она считает, что решение суда было несправедливым, ведь, по закону, осужденные за подобные преступления, особенно в отношении членов семьи, должны быть лишены родительских прав.

Наше правосудие решило, что нет оснований для этого. Видимо, для нашего государства он вполне достойный отец, - с горечью сказала она.

По словам Назым, проблема заключается в том, что без согласия Бишимбаева дети не могут участвовать в спортивных турнирах, выезжать на олимпиады с учителями и даже поменять фамилию. Она подчеркнула, что нормальный родитель с первых дней дал бы такое разрешение, но дети почти год вынуждены сталкиваться с негативом из-за своей фамилии.

Они до сих пор носят его фамилию, и я не могу ее изменить без его согласия. Суд решил отказать мне, несмотря на то, что дети сами выступили против своего отца на слушаниях, - рассказала она.

Суд допрашивал детей более двух часов, но их мнения не были учтены в итоговом решении.

Кахарман также отметила, что она не хочет, чтобы дети посещали тюрьму, где содержатся опасные преступники, и они больше не обязаны навещать отца.

Они уже успели навестить его в учреждении максимальной безопасности, где сидят педофилы и насильники. Хватит с них и с меня, - добавила она.

Экс-супруга Бишимбаева выразила свое мнение относительно роли матери в воспитании детей, подчеркнув важность меркантильности в этом вопросе. Она считает, что женщина, которая не думает о материальном благополучии своей семьи, ведет себя незрело.

Женщине по природе положено быть собирательницей. Ей нужно растить детей, обеспечивать их всем необходимым, начиная от продуктов и одежды, заканчивая школой, репетиторами и кружками, - пояснила она.

По ее мнению, воспитание детей и их благополучие требуют финансовых затрат, которые невозможно игнорировать.

Мы с детьми не питаемся солнечной энергией, нам нужны деньги для всего, от еды до образования и досуга, - резюмировала она.

Назым Кахарман выразила намерение продолжать бороться за то, что она считает правильным для себя и своих детей, несмотря на трудности и затянутость процесса.

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