Бишимбаева хотели лишить родительских прав, но не получилось

Бывшая жена осужденного за убийство Куандыка Бишимбаева – Назым Кахарман рассказала о неудачной попытке лишить экс-супруга отцовских прав. В браке у них родилось трое детей, и женщина инициировала судебный процесс, но суд принял решение отказать ей, передает Liter.kz.
Назым Кахарман отметила, что процесс был затянут бесконечными переносами. По ее словам, слушания не начинались до тех пор, пока экс-супруга не подключали к суду по видеосвязи.
Очень тяжело дался этот процесс эмоционально, я потратила много энергии и сил на ожидание, - делится переживаниями женщина.
Она считает, что решение суда было несправедливым, ведь, по закону, осужденные за подобные преступления, особенно в отношении членов семьи, должны быть лишены родительских прав.
Наше правосудие решило, что нет оснований для этого. Видимо, для нашего государства он вполне достойный отец, - с горечью сказала она.
По словам Назым, проблема заключается в том, что без согласия Бишимбаева дети не могут участвовать в спортивных турнирах, выезжать на олимпиады с учителями и даже поменять фамилию. Она подчеркнула, что нормальный родитель с первых дней дал бы такое разрешение, но дети почти год вынуждены сталкиваться с негативом из-за своей фамилии.
Они до сих пор носят его фамилию, и я не могу ее изменить без его согласия. Суд решил отказать мне, несмотря на то, что дети сами выступили против своего отца на слушаниях, - рассказала она.
Суд допрашивал детей более двух часов, но их мнения не были учтены в итоговом решении.
Кахарман также отметила, что она не хочет, чтобы дети посещали тюрьму, где содержатся опасные преступники, и они больше не обязаны навещать отца.
Они уже успели навестить его в учреждении максимальной безопасности, где сидят педофилы и насильники. Хватит с них и с меня, - добавила она.
Экс-супруга Бишимбаева выразила свое мнение относительно роли матери в воспитании детей, подчеркнув важность меркантильности в этом вопросе. Она считает, что женщина, которая не думает о материальном благополучии своей семьи, ведет себя незрело.
Женщине по природе положено быть собирательницей. Ей нужно растить детей, обеспечивать их всем необходимым, начиная от продуктов и одежды, заканчивая школой, репетиторами и кружками, - пояснила она.
По ее мнению, воспитание детей и их благополучие требуют финансовых затрат, которые невозможно игнорировать.
Мы с детьми не питаемся солнечной энергией, нам нужны деньги для всего, от еды до образования и досуга, - резюмировала она.
Назым Кахарман выразила намерение продолжать бороться за то, что она считает правильным для себя и своих детей, несмотря на трудности и затянутость процесса.
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