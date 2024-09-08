Сборная Казахстана завершила Паралимпиаду в Париже с рекордным количеством медалей

Фото с сайта informburo.kz

Сборная Казахстана завоевала на Паралимпиаде в Париже рекордное количество медалей разного достоинства – девять:

Золото

Давид Дегтярёв (пара-пауэрлифтинг);

Акмарал Науатбек (пара-дзюдо).

Серебро

Еркин Габбасов (пара-пулевая стрельба);

Нурдаулет Жумагали (пара-плавание);

Ергали Шамей (пара-дзюдо).

Бронза

Дастан Мукашбеков (пара-легкая атлетика);

Даяна Федосова (пара-дзюдо);

Зарина Раифова (пара-дзюдо);

Журкамырза Шукурбеков (пара дзюдо).

Все наши спортсмены завершили выступление на Паралимпиаде. В десятый соревновательный день, 7 сентября, Казахстан взял две медали. Журкамырза Шукурбеков, выступающий в категории J2 до 90 кг, завоевал бронзу. В поединке за третье место он одержал победу над французом Насером Зоргани, завершив бой иппоном. В весовой категории до 70 кг среди женщин Зарина Раифова, также выступающая в категории J2,тоже завоевала бронзовую медаль, обыграв в борьбе за третье место итальянку Каролину Косту.

Сегодня, 8 сентября, – последний день соревнований на Паралимпиаде, однако уже известно, что в общекомандном медальном зачёте сборная Китая недосягаема для соперников – у неё 196 медалей: 86 золотых, 65 серебряных, 45 бронзовых.

