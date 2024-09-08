Певица Монеточка отменила концерт в Казахстане

Фото: instagram.com/monetochkaliska/

Я мечтала съездить в Казахстан на концерт, планировала, у нас даже была готова дата и готова площадка. У меня огромное количество зрителей из Казахстана, я, честно говоря, начала учить фразочки на казахском языке. Очень готовилась к этому выступлению, но, конечно, теперь его придется отменить, потому что если я приеду, как мне объяснили и я поняла, меня будут обязаны отправить в Россию, в тюрьму, если я появлюсь в Казахстане, - пояснила артистка телеканалу «Дождь».

По данным ura.news, на певицу завели уголовное дело 6 сентября. Как сообщала московская прокуратура, ее хотят привлечь по второй части статьи УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах».

После начала СВО вместе со своим мужем Монеточка покинули Россию. В январе 2023 года она была внесена в реестр иностранных агентов.