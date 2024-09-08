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08.09.2024, 10:50

Face-ID для борьбы с приписками начнут внедрять в поликлиниках Казахстана

Новости Казахстана 0 489

Основным инструментом для борьбы с приписками в поликлиниках Казахстана станут цифровые технологии, в том числе и внедрение Face-ID для подтверждения факта получения пациентами медицинских услуг. Об этом в интервью телеканалу "24KZ" рассказала министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передаёт BaigeNews.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как сообщили в ведомстве, Министерство запустило пилотный проект на базе республиканской поликлиники первичной медико-санитарной помощи в Астане. Это первая организация здравоохранения, где пациенты будут идентифицироваться с помощью Face-ID и веб-камер.

По словам главы Минздрава, это позволит исключить возможность фальсификации данных о полученных услугах.

До конца этого года мы проведем пилотный проект в Астане, а с 1 января планируем масштабировать его на всю республику. Это станет эффективным инструментом, который на корню исключит приписки, -  рассказала Акмарал Альназарова. 

Система биометрической идентификации обеспечит точную фиксацию оказанных услуг, что сделает невозможными фальшивые отчёты о пациентских визитах, и, соответственно, предотвратит нецелевое расходование как бюджетных средств, так и взносов застрахованных граждан.

По словам министра, в Казахстане уже выявлено около 46 тысяч нарушений, связанных с приписками. Несмотря на это, нарушители нередко оставались безнаказанными, и штрафы, накладываемые на организации, не решали проблему системно. 
 
Министр подчеркнула, что в сентябре министерство планирует провести полную проверку организаций, уличённых в подобных нарушениях. В случае серьёзных нарушений могут быть приняты жёсткие меры, вплоть до отзыва лицензии и передачи дел в правоохранительные органы. 
 
Также рассматривается вопрос о недопущении подобных поставщиков к оказанию услуг с 2025 года, отметила министр. 
 
Напомним, в своем Послании народу Казахстана президент поручил вместо нескольких десятков ныне действующих разрозненных программ и баз данных создать единую государственную медицинскую информационную систему.  Также Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить прозрачность и эффективность системы здравоохранения. 

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