Расширить границы планируют в Актобе

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Проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА".

В проекте постановления указано, что акимат Актюбинской области и Актюбинский областной маслихат планируют изменить границы города, добавив 180,1 гектара из земель лесного фонда.

Эти земли в настоящее время принадлежат коммунальному государственному учреждению "Актюбинское учреждение по охране лесов и животного мира" и государственному учреждению "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области". После изменений общая площадь Актобе составит 53 442,1 гектара, - говорится в документе.

Совместное постановление и решение маслихата вступят в силу через десять календарных дней после первого официального опубликования.

Проект постановления доступен для публичного обсуждения до 20 сентября 2024 года.